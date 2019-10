Una salteña abre caminos en el cielo y prepara el II Encuentro Argentino de Mujeres de la Aviación

Siguen sumándose mujeres a la aviación. A fines del año pasado se realizó el primer de mujeres en el Aero Club Río de La Plata y el próximo 9 y 10 de noviembre será el turno de la ciudad cordobeza de Villa María. Habrá saltos tándem, show de acrobacia, charlas informativas, vuelos, sorteos, food trucks, entre otras actividades.

Salta cuenta con una de las impulsoras a nivel nacional de disciplinas relacionadas a la aviación. Se trata de Javiera Robles, quien a fuerza de entusiasmo y constancia va abriendo caminos en el cielo.

¿Hay interés de las chicas en Salta por sumarse a la aviación?

Desde que empezamos hace algunos años esta movida que apunta fomentar las actividades relacionadas a la aviación, fueron muchísimas las mujeres que se acercaron a realizar consultas, que nos cuentan de qué manera comenzaron a interesarse por este hermoso mundo de la aeronáutica. El Primer Encuentro de Mujeres de la Aviación, que se realizó en La Plata a fines del año pasado, tuvo un gran impacto. Pese a que siguen sumándose chicas, aún somos muy pocas en relación a la cantidad de hombres. Justamente, con este tipo de encuentros buscamos fomentar la actividad y animarlas a dar ese gran paso.

¿Qué disciplinas ofrece el sector, además de piloto?

La aeronáutica tiene varias áreas, no solamente es el vuelo o pilotaje. También está la parte de tierra, como ser torre de control, plan de vuelo, despachantes de aeronaves o rampa. Esta son solo algunas de las actividades o especialidades. Existen, además, sectores relacionados con la investigación de accidentes. Precisamente, nos encontramos organizando un taller muy interesante para los próximos días relacionado con estos temas, que estarán a cargo de especialistas de Buenos Aires.

¿Dónde es el próximo encuentro?

En la ciudad de Villa María, Córdoba, y se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de noviembre. Se trata del II Encuentro de Mujeres en la Aviación Argentina. Será en el Aeropuerto Regional Presidente Néstor Kirchner. Es una propuesta muy atractiva, a la que se sumarán chicas de todo el país. Habrá saltos tándem, show de acrobacia, charlas informativas, vuelos, sorteos, food trucks, entre otras actividades. Tenemos muchas expectativas, teniendo en cuenta el éxito del primer encuentro realizado a fines de 2018, en La Plata. La idea es generar un espacio para compartir nuestras inquietudes, nuestros gustos, experiencias y expectativas. Un dato importante: el encuentro es abierto a todos, si bien apunta especialmente a nosotras también pueden participar hombres. Por mayor información, las interesadas e interesados pueden comunicarse a través de Instagram @encuentro_mujeres_aviacion @mujeres_aviacion_argentina o vía mail: encuentro_mujeres@hotmail.com



¿Qué sensaciones tenés antes de volar?

Ir a volar es algo que me motiva desde la noche anterior, que me genera mucha ansiedad. La aviación es una actividad apasionante. Cuendo me inserté al medio realicé los cursos de rigor y luego me volqué de lleno a los planeadores. Es una disciplina esencialmente deportiva. También hice el curso de piloto privado. Al principio vi como que era la única mujer, por lo que abrí una cuenta en Instagram llamada mujeres_en_aviacion_argentina o mike alfa alfa y comencé a conocer a otras mujeres piloto de todo el país. Me sorprendió como se fueron sumando. Comenzamos a tener charlas y surgió la idea de realizar ese primer encuentro el año pasado. Desde entonces venimos trabajando a full. Siempre digo que como salteña estoy muy contenta y orgullosa de formar parte de toda esta movida. Estoy feliz, este año hasta van a sumarse mujeres de Chile y España.

En cuanto las percepciones, ¿cuál es la diferencia entre volar en un planeador y a motor?

Es muy distinto volar planeador que a motor. Se lo vive diferente manera en muchos aspectos. En el grupo de planeadores somos como una gran familia. Pasamos el día en la pista, aunque el vuelo dure 10 o 15 minutos. Prima el trabajo en equipo y el compañerismo. En cambio volar con motor es mucho más autónomo, llegas, chequeas el avión y a volar se ha dicho, y cuando volvés por lo general ya hay alguien más esperando su turno para despegar.

Volar en Salta es único, por suerte tenemos un país hermoso de norte a sur para disfrutar de sus paisajes y hacerlo desde arriba es algo espectacular. Te sentís en plena libertad. Nuestros cerros tienen un encanto especial, nuestra Salta tiene eso que la distingue de cualquier otra provincia. Y desde el aire se la disfruta aún más. Hay que vivirlo.

¿Es un ambiente machista?

En absoluto. Tal vez existe el prejuicio de que ese trata de una actividad masculina, pero yo creo que principalmente es por desconocimiento. No existe machismo en la aviación, al contrario. Las chicas no saben que pueden estudiar para cualquiera de sus múltiples especialidades, incluida la de piloto. Por eso fontemamos la actividad de manera constante. Con este tema de los encuentros hemos tenido un gran apoyo desde el primer momento, no solo de las mujeres sino también de los hombres. Fueron sumándose rápidamente sponsors para apoyar tanto el encuentro de La Plata, como el de ahora en Villa María. Mecánicos, pilotos, todos se muestran muy entusiasmados.