Colocan semáforos en las zonas críticas

Con esta medida se intenta reorganizar el movimiento vehicular, evitando las congestiones y los riesgos para el peatón. Por el momento solo se podrá ver semáforos en dos puntos de la ciudad, uno céntrico y otro en el sector de la Banda Este, ambos con la luz amarilla intermitentes porque aún no entraron en funcionamiento, pero se espera que pronto comiencen a prestar el servicio para el cual fueron instalados.

Sobre este tema la intendenta Alejandra Fernández expresó que “estamos con los dos primeros equipos de semáforos; tenemos un tercero ya planteado pero esperamos por la aprobación por parte de Vialidad de la Provincia. Es un lugar de conflicto sobre la ruta provincial 11, a la altura del ingreso al barrio 25 de Mayo. Esa aprobación se está demorando, pero los otros dos puntos ya cuentan con los semáforos instalados”.

Se trata de la esquina entre Alberdi y San Martín, frente a la plaza principal y sobre la vereda del Banco Macro. En ese punto también existe una parada de taxis compartidos que realizan viajes hacia Campo Santo y El Bordo. Además a solo 50 metros existe una escuela primaria de carácter privado. Todo esto hace que ese lugar sea un punto de conflicto donde se requiere de la presencia de personal de tránsito durante la mayor parte del día.

El segundo punto es entre Fleming y 12 de Octubre en la Banda Este. La calle Fleming es la continuación de la ruta provincial Nº 10 hacia el centro de la ciudad. Es transitada en forma continua por cientos de automóviles y muchos de ellos a velocidades imprudentes. De acuerdo a las especificaciones de la funcionaria, a los dos anteriores se sumaría el tercero sobre ruta 11.

Los lugares donde se tiene previsto instalar semáforos son muchos más, pero estos otros puntos forman parte de un proyecto de reorganización del sentido de circulación de las calles.

“Creo que hay bastantes puntos donde necesitamos semáforos, pero en el Concejo Deliberante aún no terminaron de analizar y aprobar la ordenanza sobre los nuevos sentidos de circulación donde están incluidos semáforos, así que estamos esperando que ellos terminen con su trabajo”.

Existen al menos otros ocho puntos de conflicto que fueron estudiados en colaboración con personal especialista en seguridad vial. En cada uno de esos puntos se tiene previsto la instalación de nuevos semáforos. “Nosotros decidimos instalar estos tres grupos de semáforos porque los lugares elegidos no fueron incluidos en el proyecto, además creemos que esas calles en particular no tendrán ninguna modificación. Por otro lado se trata de tres puntos con un elevado índice de accidentes, por lo tanto como ya teníamos los semáforos decidimos ponerlos a trabajar” finalizó la intendente Fernández.