El transporte terrestre resiste los cambios del mercado

“El año pasado fue malísimo, peor que 2018 no hay. Ahora las ventas se mantienen”, manifestó un boletero.

Las ventas de pasajes de ómnibus en la terminal de la ciudad de Salta son regulares, según expresaron boleteros de distintas empresas durante un relevamiento efectuado por este medio. Sin embargo, las empresas se sostienen frente al crecimiento de las rutas aéreas y de las líneas que ofrecen vuelos baratos.

"Desde mi punto de vista, la venta es regular. El año pasado fue malísimo. Peor que 2018 no hay. Ahora las ventas se mantienen", expresó Juan Pablo Nunnini, boletero de Flecha Bus.

Y agregó que si bien están las tarifas "low cost" de los aviones, los ómnibus también tienen precios promocionales. "Para viajar al sur, generalmente, Córdoba, Retiro, Mendoza, si el cliente saca su boleto con anticipación le queda en casi la mitad de precio, entonces también con esto se combate un poco".

"Ahora se suspendieron vuelos de Córdoba y Santa Fe, entonces muchos pasajeros vinieron corriendo. Otra cuestión es que las low cost no pueden operar de noche, entonces mucha gente se quedó a pie. Además hay personas que le tienen miedo el avión y siempre van a optar por el ómnibus".

El balance de este fin de semana largo que pasó es positivo. "Vendimos bastante. Hubo entre un 80 a 90% de ocupación en general y para Córdoba hubo un 100%. A este destino parten cuatro coches por día", detalló.

Desde la boletería de otra empresa, Vía Tac, Maribel Rodríguez manifestó que si bien las ventas fueron decreciendo significativamente desde hace meses, en un 50% aproximadamente, este fin de semana largo se vendió un 30% más.

"El feriado siempre ayuda", sostuvo la joven.

La línea de transporte tiene servicios al interior de la provincia, Tucumán, La Rioja, Mendoza y Córdoba, entre otros destinos. Actualmente buscan atraer clientes. "Por el momento nosotros tratamos de trabajar con descuentos, por ejemplo, lo que más sale es la Rioja, Mendoza y Puerto Iguazú, entonces cuando vienen por ahí turistas intentamos trabajar con el 20 o 30% de descuento pagando en efectivo. Además con tarjetas Visa y Máster se implementa el plan Ahora 12 que son tres, seis y 12 cuotas sin interés. Eso está bueno porque es más accesible para la gente", recalcó.

Un boletero de la empresa Balut, Ignacio Molina, explicó: "No sé si las ventas han caído pero sí observo que los clientes piensan mucho a la hora de comprar sus pasajes. La gente sigue viajando".

La línea es de media y larga distancia a los destinos son Córdoba y Buenos Aires.

Y añadió: "Todos los días vendemos, es decir, no hay una diferencia importante con relación al año pasado. Sí ha caído un poquito la venta pero no tan significativamente para generar grandes pérdidas. Las ventas se mantienen estables".

Destacó que por el feriado, varios coches están completos. "Desde hace cuatro días hay bastantes coches completos. Hubo pasajeros que compraron su ticket con mucha anticipación", dijo.

Desde la boletería de otra empresa una joven indicó: "Bajó muchísimo la venta, en un 50% seguro con relación a meses atrás. El viernes hubo bastante demanda y para mañana (por hoy) también, pero el sábado y el domingo estuvieron muy flojos de ventas".

Voceros de otra firma que ofrece viajes hacia Bolivia sostuvieron: "Ciudadanos de Bolivia vienen mucho a Salta para tratar temas de salud, entonces las ventas son altas pero viceversa, no. Para la festividad de la Virgen de Urkupiña las ventas subieron un montón y tuvimos que agregar días de viaje, pero ahora, con el tema de las elecciones, no hay mucho movimiento. Con respecto al año pasado nos mantenemos, pero las ventas no aumentan".

El aeropuerto crece

El Ministerio de Transporte de la Nación estima que el aeropuerto Martín Miguel de Güemes cerrará el año con un récord de 1.380.000 pasajeros.

El crecimiento sería del 24% en comparación a 2018, cuando se pasaron por la estación aérea 1.112.000 viajeros.

A las cifras las dio a conocer el titular de la cartera de Transporte, Guillermo Dietrich, en la visita que realizó a Salta.

Según expusieron, el aeropuerto salteño tiene un crecimiento sostenido en cuanto al movimiento de pasajeros. En 2017, por cierto, se pasó la barrera del millón y se llegó 1.084.000.

“Es uno de los aeropuertos que más crece en el país”, afirmó el funcionario nacional y sostuvo que esto va de la “mano la revolución de los aviones”.

“La conectividad aérea es fundamental para la promoción del turismo y para la generación de empleo en Salta. Eso es lo que buscamos, que cada argentino tenga posibilidades en su propio lugar, ese es el verdadero federalismo que impulsa desde el primer día el presidente Mauricio Macri”, expresó Dietrich.

El funcionario recorrió obras que se ejecutan en el aeropuerto salteño, que según hicieron notar los trabajadores últimamente quedó chico ante la cantidad de vuelos.