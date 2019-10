Un colectivo de gran porte se metió en contramano e ingresó a plaza 9 de Julio

Un colectivo de pasajeros fue multado hoy al mediodía en el microcentro salteño tras meterse en contramano e ingresar a plaza 9 de Julio. Según relataron testigos la unidad transitaba por España y al llegar a la intersección con Zuviría (giro obligado hacia esta arteria) el conductor realizó una especia de zigzag para continuar por calle España, pasó por la catedral y luego giró en Mitre donde fue interceptado por personal de tránsito.

Teniendo en cuenta que hoy es un día no laborable el tránsito por esas horas era muy poco sino se podría haber generado un caos vehicular.

El inspector Rodríguez dialogó con FM Capital donde indicó que “el colectivo circulaba por España y no tuvo mejor idea que meterse por Zuviría en contramano y terminar en Plaza 9 de Julio. “Agradecemos que es feriado y hay poco tránsito y no pasó nada, porque podría haber pasado cualquier cosa, algún accidente muy grave”, agregó el funcionario.

Finalmente se le labró una infracción al conductor pero no se le retuvo la unidad. “Estamos labrando infracción y no retenemos el colectivo por falta de espacio físico y porque es de gran porte”, indicó Rodríguez.

Un caso similar

El pasado 12 de septiembre ocurrió un hecho similar sobre la misma calle cuando un colectivo intentó doblar sobre Zuviría y quedó atascado debido a la longitud de la unidad que no le permitió al chofer doblar correctamente. El coche generó un caos vehicular y provocó malestar entre motociclistas y automovilista. Aparentemente al conductor del caso sucedido hoy le habría ocurrido lo mismo. Cabe destacar que existe una ordenanza municipal que prohíbe la circulación y estacionamiento de este tipos de unidades en el microcentro.