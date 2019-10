Etchezar: “Salta Vóley seguirá con su proyecto”

La Liga A2 de Vóley arrancará a mediados de enero pero Salta Vóley ya viene trabajando hace un par de meses con sus valores locales.

Leandro Etchezar, presidente de la Asociación Salteña de Vóley, se refirió a la pretemporada del equipo y el proyecto que se vendrá para la próxima temporada.

“El proyecto hasta ahora tiene apoyo oficial y otro poco de apoyo privado, sabemos que será un presupuesto apretado pero Salta Vóley seguirá con su proyecto. Estamos trabajando con inferiores de los clubes y la idea es contar con una base local y sumar algunos refuerzos de afuera. Estamos viendo si traemos un técnico importante de afuera o si no se quedará uno de los mejores a nivel local, todo depende del tema presupuesto, pero sea cual fuere, la idea es jugar con muchos jugadores locales”, le comentó Etchezar a El Tribuno.

Justamente, el equipo viene trabajando bajo las órdenes del técnico Juan Ulloa, quien hace tiempo se viene desempeñando en esa función.

“Juan Ulloa hace tiempo que está presente en el cuerpo técnico y si se suma otro entrenador, él seguirá colaborando en el cuerpo técnico; si no llega nadie, él será cabeza del equipo. El proyecto de Salta Vóley es un proyecto de desarrollo, a pesar de que no hay competencia oficial, los jugadores están entrenando hace tiempo, la idea también es que todos los jugadores participen de un programa de captación. Igual sabemos que todo dependerá de la política deportiva del nuevo gobierno. Salta Vóley ya cuenta con jugadores del medio local que participaron en hasta cinco Ligas A2”.

Con respecto al inicio del próximo torneo, el titular de la ASV remarcó que aún no hay una fecha confirmada pero que sí hay indicios del mes de disputa.

“El certamen arrancará a mediados de enero pero a fines de noviembre se va a saber bien el listado de equipo que va a jugar. El torneo dura hasta marzo o abril, dependiendo de las instancias que vayan avanzando los clubes; de todas formas ya estamos trabajando para llegar de la mejor manera y ser protagonistas en un torneo que será bastante competitivo”.

Los equipos que están clasificados a la Liga A2 son: Salta Vóley, Jujuy Vóley, Unión Vecinal de Trinidad, Policial de Formosa, Tucumán de Gimnasia, Paracao, Municipalidad de Tunuyán, San Lorenzo de Alem, Villa Dora, San Lorenzo de Almagro, Once Unidos, Fundatec, Club Rosario y Vélez Sarsfield.

A estos catorce equipos se sumarán los clubes que asciendan de la Liga B1.