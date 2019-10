Cómo detectar y prevenir el cáncer de colon

La noticia de la muerte del periodista Marcelo Zlotogwiazda generó una fuerte conmoción. El conductor de Radio Con Vos falleció a los 61 años como consecuencia de un cáncer de colon, uno de los tipos más frecuentes que afecta a la población de nuestro país. “Era una persona tenaz, comprometida, tan terco en lo que decidía, tan empacado que era impactante, tenía una convicción y no lo movías. Marcelo tenía un cáncer de colon que después se le expandió por el resto del cuerpo durante el último año. Él venía peleando, peleando bien y venía ganando. Había logrado un buen disfrute de la vida a punto tal que, le gustaba mucho correr, y tuvo una última carrera de 21 km el 1° de septiembre. Es decir que hace un mes Zloto corrió veintiún kilómetros”, relató Ernesto Tenembaum este miércoles en en su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes y prevenibles ya que puede ser detectado en una fase temprana sin que la persona tenga síntomas aparentes. En el caso de ser diagnosticado en forma precoz, tiene una tasa de curación superior al 90 por ciento. Pese a ello, es la causa de muerte de 20 argentinos por día.

“Lo primero que aparece es un pólipo, que no es cáncer sino un tumor benigno, y si uno lo saca no progresa. Este cáncer detectado a tiempo se puede curar en más de un 90 por ciento de los casos. Cuando la enfermedad ya pasó a parte de la pared del colon, hay diseminación a alguna otra zona o metástasis ya el pronóstico cambia radicalmente. Baja drásticamente a menos del 20 por ciento”, señaló a PERFIL Fabio Nachman, Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Fundación Favaloro y Miembro de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (MN:96066) Los cánceres colorrectales se presentan en hombres y mujeres por igual alrededor de los 50 años. Aproximadamente en el 75% de los casos, se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de este tipo de patología. Quienes tienen un vínculo con alguien que padeció esta afección o padecen una enfermedad inflamatoria intestinal requieren un seguimiento dirigido.

Los síntomas de este tipo de cáncer colorrectal varían en función del tamaño y la ubicación del tumor. Los pólipos no presentan síntomas pero a medida que avanza la enfermedad algunos de los indicios más visibles pueden ser: Cambios en el hábito evacuatorio. Sensación de evacuación incompleta. Pérdida de sangre por ano. Molestias o dolor abdominal. Distención abdominal. Decaimiento o falta de fuerza.

Existen dos formas de prevenir esta enfermedad. La primera es a través del seguimiento de hábitos saludables y la segunda es con los chequeos de rutina. “La alimentación es un factor clave en la aparición de este tipo de cáncer, especialmente por el alto consumo de carnes (particularmente las ahumadas), el elevado contenido de grasas en la dieta y el bajo consumo de frutas y verduras de nuestra sociedad. A esto se suma el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes”, consignó Nachman. Por otro lado, las personas deben hacerse chequeos regulares a partir de los 45-50 años. Según investigaciones recientes la colonoscopia puede disminuir hasta en un 75 por ciento la mortalidad por cáncer de colon. “Sólo se realizan los estudios el 27 por ciento de las personas que tienen indicación de hacerlo. Queda mucho trabajo por la concientización”, alertó el especialista en Gastroenterología.

