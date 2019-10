"Alberto contradijo sus spots televisivos"

Según la evaluación de Pichetto, el presidente Mauricio Macri salió fortalecido del debate con sus contrincantes al tiempo que afirmó que a Alberto Fernández no le fue bien.

"La evaluación del primer debate ha sido altamente positiva para el Presidente. Macri dio una imagen de estadista, habló con respeto hacia los demás participantes del debate", explicó sobre su compañero de fórmula.

Agregó que "en cambio, Fernández mostró un poco de arrogancia y también mucha agresividad".

"Creo que hubo una gran decepción en la figura de Lavagna que ni siquiera en el tema económico pudo explicitar claramente una propuesta", disparó.

Aseguró que "el Presidente tuvo una línea moderada y razonable, mientras que Fernández contradijo sus spots televisivos, que lo muestran con expresiones moderadas y en el debate apareció otra imagen, otra actitud".

Además, dijo que en el frente que integra son optimistas de cara al próximo debate "porque hay otros temas que son importantes, como el de calidad institucional, corrupción y seguridad, en donde el Gobierno nacional ha trabajado eficazmente".

Ausencia de Cristina

Durante el primer debate, todos los candidatos a vicepresidente acompañaron en el estudio a sus respectivos compañeros de fórmula, a excepción de Cristina Kirchner, quien no estuvo junto a Alberto Fernández.

"La ausencia de Cristina en el debate no me sorprendió para nada", aseguró Pichetto y luego sugirió que "el periodismo debería interpelarla porque no da reportajes ni acepta debates".

"Nosotros atendemos todos los requerimientos de la prensa porque creemos que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía y más en un proceso electoral", agregó el candidato.

Finalmente, reveló que "hubiera querido, y presenté un escrito en la Cámara Electoral para plantear la posibilidad, que se haga un debate de los vicepresidentes, pero me contestaron que no está en la ley y que es posible solo con el aval de todos los candidatos a ese cargo. No creo que se haga".