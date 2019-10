Lionel Messi: “Nosotros los argentinos no creernos que somos los mejores de todos y estamos lejísimos”

Lionel Messi, tras ganar su sexta Bota de Oro (premio que se le otorga al máximo goleador de Europa) y el estreno de la edición especial que creó el Cirque du Soleil en homenaje a su carrera, mantuvo una charla con el programa Perros de la Calle, que se emite por Radio Metro.

El delantero del Barcelona, que mañana visitará al Eibar por la Fecha 9 de La Liga, confesó cuál es el mayor error de los argentinos, elogió a Juan Román Riquelme y contó detalles sobre la crianza de sus hijos.

“Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos”, expresó sin rodeos el capitán de la Selección Argentina. Y luego, agregó: “Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años. Venir a Barcelona, que era algo impensado. Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño. Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme y crecer como futbolista”.

Pese a llevar más de la mitad de su vida viviendo en España, La Pulga no se olvida de su ciudad natal: “Siempre tuvimos los pies en la tierra. Seguimos siendo de Rosario aunque estemos lejos. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá”.

“Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. El venir al Barcelona, en un club tan grande, me hizo crecer como persona. La educación que me dieron en La Masía y los valores que me enseñaron de chico hizo que siga una línea”, comentó. “Mis viejos si me tienen que decir cosas me las dicen. Todo lo que hago, mas allá de consultarlo con Antonela, lo hago con mi mamá y mi papá”, añadió.

Las complicaciones para radicarse en Argentina en un futuro

“Les encanta ir a la Argentina y estar ahí. Vamos en diciembre para las fiestas y en invierno, cuando están de vacaciones; pero llega un punto que Thiago extraña a sus amigos, el día a día. Es un tema. No me gustaría romper el vínculo que tiene Thiago con sus amigos, porque a mí me pasó con 13 años. No era fácil mantener la relación. En ese momento solo se podía por teléfono y era carísimo. Yo fui perdiendo un poco esas amistades, que es algo que valoro. Quiero que ellos lo puedan disfrutar. Creo mucho en la amistad. Esas desde los 3 años son las que perduran en el tiempo”.

El Messi turista y lo que haría si durante 24 horas no lo conociera nadie

“Conozco bien Barcelona porque los primeros años fui turista. Conozco todo a la perfección, pero hoy por hoy me gustaría hacer eso con mis hijos. Ellos fueron a Barcelona, a la Rambla o la Sagrada Familia, pero me gustaría caminarla con ellos. Salir a comer sin que te conozca nadie”.

“Iría a Rosario o a Disney con los nenes. A caminar por cualquier lado, el que sea”.

El contrato de por vida que le ofreció Barcelona

“En su momento se habló de contrato vitalicio, como hicieron con Iniesta. Lo que dije fue que no quiero un contrato que me ate porque no sé cómo voy a estar yo. No quiero estar si no estoy bien. Quiero competir, rendir y seguir peleando por un objetivo, no estar por un contrato. Por eso no me gustó. Pero acá me quedaría toda la vida”.

Los mensajes con Juan Román Riquelme

“Hablo mucho con Riquelme. Cuando podemos hablamos. Me llamó para su despedida, y si las fechas coinciden, encantado. No sé si voy a estar. Román se merece una gran despedida, por todo lo que le dio al fútbol y a Boca. Se merece algo especial y grande”.

El Boca-River

“Es un partido que lo veo yo y toda España, más cuando se trata de una semifinal de la Copa Libertadores. El pasado no lo vi porque era muy tarde acá, vi el resumen al día siguiente, los comentarios. Pero obviamente todo el mundo está pendiente”.

La vuelta de Neymar

“Con Neymar hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de Whatsapp en el que también está Luis Suárez. Es complicado el tema Neymar. Es difícil que salga de ahí (del PSG) y que vuelva, por cómo se fue de acá. Muchos socios y gente del club no quiere que vuelva. Por lo deportivo nos vendría bárbaro, es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte”.

La crianza de sus hijos y los retos a Mateo

“Tenemos clarísimo lo que queremos para ellos y trataremos de hacer lo mejor para educarlos, como nuestros padres lo hicieron con nosotros”.

“Mateo y Ciro son más chicos. Thiago entiende un poco más y es más maduro, ya tiene su grupo de amigos desde los 3 años. Recién ahora los amigos le hablan del papá futbolista, pero al mismo tiempo soy un padre más para ellos, porque me vieron desde chicos. Siempre fui a los cumpleaños de los compañeritos, conozco a los padres. Se armó un lindo grupo”.

“Thiago mira muchos videos en YouTube. Va viendo cosas de años anteriores y me pregunta si es verdad si me pasó tal cosa, si me decían tal otra”.

“Ciro sigue el camino de Mateo, incluso peor. Estamos a la expectativa”.

“A veces no te queda otra que reírte, hacen cada cosas que te morís. Me hace caso Mateo, pero me desafía. Thiago es mucho más sensible. A este lo cagás a pedo y no le gusta nada, pero suelen hacer caso”.

“Me gustaría que sean lo que quieran ellos. Le encanta el fútbol a Thiago y dice que quiere ser futbolista. El mundo del fútbol es complicado y no todos tienen la suerte de llegar. Que le guste el fútbol y disfrute, si después es profesional veremos. Por ahí en algunos años arranca por otro lado”.