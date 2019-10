EN VIVO. Crisis en Cataluña: otra vez tiros, corridas e incidentes se apoderan de las calles en Barcelona

Cataluña vive este viernes una huelga general convocada por los sindicatos independentistas Intersindical-CSC y Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) para protestar por la sentencia del “procés” y que no es secundada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

Más de medio millón de personas están en las calles de Barcelona y el recuento provisional de la policía catalana este viernes es de once detenidos: cinco en Girona, tres en Tarragona, dos en la zona central y uno en Barcelona. Hacia la tarde se produjeron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías, que seguramente tendrá un saldo de más detenidos.

La capital de la Comunidad Autónoma fue escenario el jueves de violentos disturbios por cuarta noche consecutiva, que también tuvieron como protagonistas a los ultraderechistas que se enfrentaron con radicales independentistas, y apalearon en grupo a un joven durante la misma noche en que hubo nuevos actos de guerrilla urbana de los independentistas que desafiaron a los Mossos d’Esquadra.

A las barricadas, hogueras y quema de mobiliario urbano y objetos de terrazas y comercios, se sumaron al menos, tres agresiones: dos de grupos de extrema derecha a jóvenes independentistas y otra en la que la víctima ha sido al parecer un joven de extrema derecha.

Los separatistas tienen Barcelona en llamas, “normalidad” según el Gobierno. No actúa para no enfadar a los separatistas, pero los que estamos hartos somos la mayoría de españoles. Aplicar la ley y la Constitución no depende de la ‘aceptación social’, sr Sánchez, es su obligación pic.twitter.com/PPvZbX4LRO