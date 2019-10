Barrio Parque le arruinó la fiesta del debut a Salta Basket

Salta Basket no pudo saldar su debut en la Liga Argentina con una victoria ya que perdió en un ajustado encuentro por 84 a 80 frente a Barrio Parque (Córdoba) por la primera fecha de la Conferencia Noroeste.

Los Infernales arrancaron complicados en los primeros dos cuartos pero lograron equiparar la historia para llevar al partido a un tiempo extra pero no pudieron quedarse con la victoria en los cinco minutos finales en el estadio Delmi.

En el primer cuarto Salta Basket tomó la iniciativa pero estuvo errático en los primeros instantes mientras que la visita fue más eficaz y se puso arriba 8 a 0, desventaja suficiente para que Esteban Gatti pida el primer tiempo muerto de la noche para tratar de frenar el arranque de Barrio Parque.

Esto le sirvió a Los Infernales que descontaron por intermedio de Franco Bazani, quien marcó los primeros tres puntos de la temporada para Salta Basket con un doble y un tiro libre.

Los cordobeses no bajaron la intensidad y además aprovecharon los errores ofensivos de los locales. Pese a eso, Franco Bazani acercó al equipo de Gatti en el marcador con dos triples pero el primer cuarto se lo llevó Barrio Parque por 27 a 18.

En el segundo cuarto, Barrio Parque siguió con la tendencia ante los errores de Salta Basket y se dio la máxima diferencia de doce puntos en la noche con un parcial de 32 a 20. Otra vez Gatti recurrió al tiempo muerto y fue Santiago González, pivot y capitán de Salta Basket, el que se puso el equipo al hombro con varios puntos desde la zona pintada. Sin embargo, poco cambió en el segundo cuarto ya que la visita siguió manteniendo la diferencia y se quedó con el cuarto por 43 a 36.

En el entretiempo, el entrenador Esteban Gatti “tocó” cosas en el vestuario y vaya si dieron resultados. En el tercer cuarto, Salta Basket salió con otra actitud, más agresivo en ataque y con más orden ofensivo y achicó la diferencia a solo dos puntos para que la visita pida tiempo muerto.

También empezó a aparecer el americano Tyron O’Garro corrigiendo en varias oportunidades los lanzamientos de Fernández y Bazani. Fue muy buena la producción de los salteños que a falta de ocho segundos para el final llegaron a la igualdad (58 a 58) a través de una bandeja de Mateo Bolívar

En el último cuarto, Barrio Parque se escapó por ocho puntos y esto derivó a que Gatti pare el juego para volver a acomodar las piezas, pero los cordobeses estuvieron fuertes en ataque y siguieron manteniendo la ventaja hasta falta de dos minutos. Allí Los Infernales contestaron con varios puntos consecutivos y quedaron a uno (72 a 71). El último minuto fue a todo o nada, un triple de los cordobeses a 10 segundos del final complicó el panorama para Salta Basket, pero Bolívar tuvo dos libres a falta de cinco segundos, convirtió el primero y en el segundo la hizo rebotar contra el aro para luego capturar el rebote y convertir el doble para emparejar las cosas 74 a 74.

Allí, Salta Basket se puso por primera vez arriba del marcador con doble de Emiliano Stucky, pero la ventaja duró muy poco. Barrio Parque concretó sus chances y se terminó llevando el triunfo por 84 a 80 en el arranque de la Liga.

La síntesis

S. BASKET 80 B. PARQUE 84

M. Bolívar 21 A. Landoni 13

S. González 8 L. Rivata 16

F. Bazani 16 J. Kelly 18

C. Cardo 3 S. Ferreyra 16

T. O’Garro 4 (fi) L. Reinaudi 5 (fi)

E. Stucky 16 J. Basualdo 5

J. Hierrezuelo 0 A. Jure 11

N. Álvarez 0 A. Cecchi 0

N. Buchaillot 4 U. Sangoy 0

M. Girón 0 G. Mikulas 0

S. Beyrne 0 I. Moyano 0

M. Bernardini 8

DT: E. Gatti DT: F. Aguilar

Parciales: 18-27 (18-27), 18-16 (36-43), 22-15 (58-58) y 16-16 (74-74). Sup: 6-10 (80-84).

Estadio: Delmi (S)

Árbitros: S. Guzmán, S.Vasallo y C. Montoya.