Lourdes Sánchez fue operada de urgencia

Hace dos semanas Lourdes Sánchez aprovechó un parate en las grabaciones del Bailando para hacer una escapada a Nueva York con algunas amigas. A su regreso, mientras estaba en el avión, empezó a sentir fuertes dolores abdominales y se dirigió rápidamente a una clínica. Después de hacerle varios estudios, le diagnosticaron un quiste.

Según contó ella que le dijeron los médicos, el quiste se iba a reabsorber solo; era cuestión de tomar calmantes para aplacar el dolor y esperar a que se cure. Sin embargo, el malestar se hizo cada vez más agudo, incluso tuvo que faltar la semana pasada a su trabajo como panelista en Los Ángeles de la Mañana y en la emisión del viernes pasado del Bailando, que se grabó en la noche del jueves, se la notó muy caída.

El viernes pasado por la noche, ya muy dolorida, Lourdes se acercó nuevamente a un centro médico. Le hicieron nuevos estudios que determinaron que en realidad no tenía un quiste, sino una infección. Por ese motivo la tuvieron que operar de urgencia. Fue una intervención que duró aproximadamente tres horas, en la que le sacaron las trompas de Falopio y el apéndice.

Yanina Latorre contó en el programa Polino Auténtico, por Radio Mitre: “Ella tenía muy mala cara en la grabación (del Bailando, el jueves a la noche). Por eso había pedido que, en caso de que empezara el duelo, que bailara la semana que viene porque estaba muy mal de salud. El viernes ella iba a ir a LAM y no se pudo levantar, entonces tuvieron que llamar de urgencia a Cinthia Fernández”.

Finalmente el viernes fue internada. En un audio, la bailarina le contó a Teleshow: “Me tuvieron que operar de urgencia. Se encontraron con algo bastante grave, estaba todo infectado. Las trompas de Falopio pegadas al útero... La infección estaba llegando a otros órganos y tocó el apéndice. Así que me tuvieron que sacar el apéndice y las trompas. De milagro lo estoy contando. Así que nada, feliz que salió todo bien”.

Latorre brindó algunos detalles más: “Tuvo una operación espantosa de tres horas y está viva de milagro. Y lo digo de verdad con piel de gallina: le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y lleno de pus. Tuvo una noche tremenda. Me da mucho dolor porque estamos desde la mañana con el grupo nuestro hablando de esto”.

Luego, leyó algunos mensajes que escribió Lourdes en el grupo de chat que comparten. “Me operaron, me sacaron las trompas y el apéndice. Fue un milagro que no muera. Fue anoche, de urgencia. Estoy muy dolorida pero muy feliz de estar viva. Fue un milagro”, dijo la bailarina, según contó Latorre.

La periodista aseguró que el Chato Prada “está muy caído” por el difícil momento que está atravesando su pareja, y aseguró que Lourdes fue mal diagnosticada tras su regreso del viaje a Nueva York: “Le dijeron que era un quiste pero no era así. No voy a mandar al frente a nadie porque no sé, tengo los datos de la primera guardia a la que fue pero no quiero culpar a ningún médico”.