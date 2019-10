Lucas Da Pena: "Va a haber más aumento en el precio del dólar en los próximos días, hay que cuidar los gastos”

Es doctor en Ciencias Económicas y cuenta con un “Master in Analysis, Design and Management of Information Systems”, becado por el Banco Central de la República Argentina. Es asesor económico y financiero en empresas e instituciones sobre gestión financiera y consultor para proyectos de inversión, proyecciones, emisión de deuda y auditorías contables-financieras.

A días de las elecciones, el dólar subió 14 centavos a $ 60,73 pese a la intervención del Banco Central.

De esta manera, la moneda norteamericana acumuló una suba de 30 centavos en la semana, hasta quedar en el nivel más alto del mes y en un rango superado hasta ahora por los registrados a fines de agosto pasado.

En diálogo con El Tribuno, el especialista analizó la coyuntura económica y lo que podría pasar en estas semanas

El dólar tuvo un nuevo aumento, el viernes, de 14 centavos, ¿a qué se debe?

Lo que tiene incidencia en la suba del dólar es que hay una mayor cobertura por parte de los agentes económicos, que están comprando dólares para cubrirse antes de las elecciones, porque realmente no está para nada claro cómo sigue todo después de las elecciones.

En términos simples, imaginate que tenés que rendir un final. Si bien tenés miedo, cuando se acerca el día del examen, sentís mucho más miedo, algo así es la postura de los agentes.

Lo que está pasando es que el dólar venía estable, porque no estábamos en las cercanías de las elecciones, ahora estamos a una semana y se vive el nerviosismo de saber qué va a pasar. También debe haber encuestas dando vueltas que no conocemos, y todo esto genera este nerviosismo, que hace que los que pueden se estén cubriendo en dólares, es decir, están liquidando todo y quedándose en dólares hasta que pasen las elecciones.

¿Cree que en la semana pueda haber una disparada del dólar?

Sí, yo creo que va a haber más aumento en el precio del dólar en los próximos días por el nerviosismo que genera una elección. Lo que no queda claro es hasta dónde va a salir el Banco Central a defender el precio del dólar.

Al gobierno que gane las elecciones le conviene que el dólar suba, porque el trabajo sucio es que suba. Entonces, si vos me preguntás ¿cómo sigue esto?, yo te digo que hay que ver cuál es la postura que toma el Banco Central en esta última semana previa a las elecciones.

¿Puede seguir interviniendo en el mercado, teniendo en cuenta que casi nos estamos quedando sin reservas?

Sí, puede seguir interviniendo. El que haya pocas o muchas reservas es relativo, en función del nerviosismos que te generan a vos los que gobiernan el país, es decir, puede haber muchas reservas pero estamos nerviosos como lo estamos ahora. No estoy diciendo que haya muchas reservas, lo que digo es que el Banco Central básicamente está más conservador y preocupado por defender las reservas que por salir a defender el precio del dólar a 60 pesos.

¿Cree que gane quien gane, el país se va a poder estabilizar en los próximos 4 años, o salir de esta crisis va a llevar un poco más de tiempo?

La situación de crisis e incertidumbre grande es hasta diciembre-enero, cuando quede claro a dónde vamos con el presidente y cómo va a manejar la economía del país.

Es similar a lo que está pasando ahora con el tema del dólar, como no está claro quién va a ser el futuro presidente, todos los operadores están conservadores y con miedo, tanto como el Banco Central.

Entonces salir de la crisis no puede llevar 4 años, estamos justo en el medio de la tormenta, esto debería acomodarse y tener un desenlace entre diciembre y enero y, a partir de allí, empezará a haber una cierta estabilidad o tranquilidad.

Si sigue Macri, esto se normaliza ahora después de las elecciones de octubre y si viene Fernández, lo más probable es que las decisiones que tome las tome a fin de año.

¿Cómo nos afecta que el FMI espere hasta después de las elecciones para hacer el desembolso pendiente?

Desde el punto de vista nuestro, nos afecta porque es plata que debería haber entrado y calmaría mucho el mercado. Desde el punto de vista del organismo, está esperando a ver quién va a ser el presidente porque no le va a dar los más de 5 mil millones de dólares a un presidente que no sabe si sigue, teniendo que con el próximo presidente se puede sentar a negociar.

El Fondo Monetario prefiere hablar con un presidente electo por cuatro años y darle como gesto de buena fe los 5.800 millones de dólares, a entregarlos ahora, y después quedarse sin nada para negociar.

¿Cuál es el escenario si finalmente el FMI no desembolsa el dinero, sea el presidente que sea?

Se quede Macri o llegue Fernández, el primer trabajo que tiene que hacer es estabilizar el dólar y dar previsibilidad, estabilizando el dólar ya empieza a dotar de previsibilidad a la economía, lo que repercute en la inflación.

Después, en los próximos meses tienen que tomar medidas de fondo y decir qué es lo que van a hacer, por ejemplo, con el tema de la deuda, porque debemos mucha plata, y por otro lado cómo seguimos con esta fuerte crisis o recesión que hay, cómo hacemos para que esta economía empiece de alguna forma a levantar cabeza.

Con el precio del dólar como está ahora ya están dadas las condiciones para que esto empiece a mejorar, siempre y cuando solucionen el tema de la deuda.

¿Hay que renegociar la deuda?

Yo creo que sí, que va a haber que sentarse a revisar el cronograma de pago de la deuda, como mínimo, es lo que hay que hacer.

Si gana Fernández, ¿cree que los mercados tenderán a calmarse y el FMI esté dispuesto a revisar el pago de la deuda?

Yo creo que, si gana, cuando diga qué es lo que piensa hacer, eso va a dotar de tranquilidad o no a la economía, pero todavía no dio indicios de nada más que cuestiones políticamente correctas, para tratar de no perder votos en las elecciones.

Creo que todos los candidatos están en modo “ganar elecciones”, entonces si me preguntás si el mercado se va a calmar cuando llegue Fernández, esto puede pasar recién cuando él diga qué es lo que piensa hacer y hay que ver si el mercado o la economía en general le cree o no.

Hay que ser lo más conservador posible con los gastos, lamentablemente el mensaje es ese, porque estamos en una situación que no queda claro cómo va a seguir evolucionando.

Yo no les digo que salgan corriendo a comprar dólares o no, simplemente que cuiden los gastos.