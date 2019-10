Tomás Assenato es figura en la reserva de Banfield

Tomás Assenato es otro de los jugadores salteños que se destacan en otras tierras.

El exvolante de Juventud Antoniana se afianza en la reserva de Banfield desde hace varios meses. Y este fin de semana, las noticias que llegaron desde Buenos Aires pusieron a Assenato como la figura de la victoria del taladro sobre Atlético Tucumán, por 3 a 1.

Tomás marcó el primer tanto, tras un pase de su compañero Juan Manuel Cruz, con quien luego volvió a asociarse para el segundo gol del taladro. Luego, el volante salteño metió otra asistencia para que el rafaelino Giuliano Galoppo marcara el tercero.

Assenato utiliza la camiseta n° 8 y en este torneo anotó dos tantos, sumando 9 en total desde que arribó al taladro hace un año. “Me fue muy bien en este tiempo, he tenido partidos muy buenos y partidos regulares, pero siempre aprendiendo cada día un poco más de los errores, cada día me siento más cerca de poder debutar y poder vivir de esto muchos años más”, le dijo Tomás a El Tribuno tras su buena actuación frente a los tucumanos. “Sin dudas me falta muchísimo por aprender a lo largo de la carrera”, insistió el salteño que desde junio tiene contrato profesional en Banfield.

Otros que esperan sus chances

En Godoy Cruz, Joaquín Mateo solo fue al banco en la primera fecha (vs. San Lorenzo) y ahora se destaca en la reserva del tomba. Y Javier Mendoza solo tuvo acción en Huracán en las primeras jornadas, fue titular una sola vez, en la tercera fecha, derrota con Patronato 1-2.