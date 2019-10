Sudáfrica y Gales se suman a semifinales del Mundial

Sudáfrica y Gales se clasificaron ayer para las semifinales del Mundial de rugby al derrotar por 26 a 3 a Japón y 20 a 19 a Francia, respectivamente. Ambos seleccionados se enfrentarán el próximo domingo, mientras que la otra semifinal será entre Inglaterra y Nueva Zelanda. los dos grandes favoritos.

Los Springboks, que buscan un tercer título tras los de 1995 y 2007, son el primer equipo en derrotar al cuadro nipón, que había alcanzado los cuartos de final por primera vez en su historia merced a sus cuatro victorias en la fase de grupos.

A pesar del apoyo del Tokio Stadium (50.000 espectadores), los locales cedieron ante la potencia de los sudafricanos, que anotaron tres tries, dos de ellos obra de Makazole Mapimpi.

El entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, reconoció que el equipo llegó “muy nervioso” al descanso por el empuje de Japón, que sin embargo fue insuficiente para que los nipones pasaran a semifinales.

“Estábamos muy nerviosos en el descanso. Estábamos muy nerviosos ante este partido por el apoyo de los aficionados locales (a Japón) y la forma en que jugaron ante Escocia”, dijo el entrenador de los Springboks en la rueda de prensa posterior al partido.

Gales, por muy poco

A Gales no le sobró nada, incluso hasta su entrenador Warren Gatland reconoció que Francia jugó mejor, pero fueron los Dragones quienes se quedaron con el triunfo por un ajustado 20 a 19.

Francia arrancó el partido decidido a convertirse en uno de los semifinalistas; antes de los primeros diez minutos ya ganaba 12 a 0, pero Gales pudo descontar rápidamente.

En el complemento los galos siguieron siendo superiores estirando la ventaja a 19 a 10, pero hay una jugada que comenzó a dar vuelta el partido. Sebastien Vahaamahina se descontroló y metió un codazo que le costó la roja. Francia tenía que jugar durante media hora con uno menos.

A pesar de la diferencia de jugadores, Gales no se encontró. Nunca lo hizo. Empujó, fue para adelante pero sin claridad y muy bien frenado por la defensa francesa.

Un scrum en la cinco yardas dio vuelta la historia en la semifinal. Tomos Williams le robó la pelota a Louis Picamoles, Justin Tipuric fue para adelante y Ross Moriarty apoyó el try que daría vuelta la historia y terminaría metiendo a Gales entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.