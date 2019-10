Una cañería rota no lo deja trabajar

Juan Colque se comunicó con El Tribuno porque desde hace más de 10 días no puede trabajar porque se obstruyó la cañería de cloacas en el cruce de avenida Belgrano y calle Siria, donde tiene un lavadero de autos. Como el taller es la propiedad más baja de la cuadra, los líquidos cloacales se vuelcan hacia este lugar y todos los compartimentos del elevador hidráulico están inundados de excrementos.

Desde Aguas del Norte informaron que el reclamo está en el área de Servicios y que "seguro intervienen en algún momento".

El vecino contó que dejó una nota escrita en Aguas del Norte, en la que exige una solución urgente, los hace responsables por los días que está sin trabajar y demanda que se lo reconozcan económicamente. Comentó que varias veces recurrió al Ente Regulador por este problema. "Lo único que hacen es reiterar el pedido mío a Aguas del Norte, pero nunca vienen a dar una solución", manifestó el hombre.

La historia

"Yo alquilo acá. Somos tres los que trabajamos y es un emprendimiento familiar, no una empresa. Vivimos al día", relató indignado. "El problema más grande es que no puedo trabajar. Me están perjudicando muchísimo económicamente", aseguró.

Colque tiene 65 años, muchos problemas de salud y es el único que tiene ingresos económicos en su familia. "No tengo subsidios, no tengo jubilación, nada. Vivo del día de trabajo", suplicó desesperado.

Hasta el cierre de esta nota, desde el Ente Regulador no respondieron a las llamadas de El Tribuno.