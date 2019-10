Un bombero dijo que el fuego era imposible de combatir y decidió no arriesgar la vida de sus compañeros

Hoy se desarrolló la sexta jornada en el juicio que se sigue contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagun, acusados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público. Hoy declararon Gabriel Horacio Muñoz, piloto y director de Aviación Civil; Claudio Zarlongo, también piloto; y Hernán René Lera, que al momento del hecho se desempeñaba como bombero voluntario e intervino en el incendio del cerro “El Acheral”.



Lera dijo que ya habían solicitado la intervención del departamento de bomberos de El Carril, pero no era su competencia, por lo que habían decidido no intervenir. El incendio ya llevaba cerca de una semana. Finalmente el día 28 solicitaron nuevamente su intervención, por lo que decidieron concurrir al lugar. Llegaron a las 7 de la mañana. Pasadas las 12 del mediodía vieron sobrevolar un helicóptero hidrante, pero no hizo ningún disparo.

Continuó relatando que entre las 2 y las 3 de la tarde comenzó el viento. Dijo que tomó la decisión de no poner en riesgo al personal que estaba a su cargo, por eso no trabajaron en el lugar. Dijo que su obligación era reconocer, evaluar y decidir con respecto a lo que iban a hacer, y agregó que el fuego era imposible de combatir.

En el juicio participa la fiscal Mónica Poma, en representación del Ministerio Público. Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Víctor de Jesús Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli es defendido por Pablo Agustín Tobío y Víctor Dagun lo es por Ricardo Poclava. Las querellantes y actoras civiles Rossana del Valle Chávez y Valeria Soledad Montenegro, son representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia. Por su parte, los querellantes Olga Graciela Fabián y Pedro Martín Albarracín están representados por Carlos Humberto Saravia. Participa también la Fiscalía de Estado.

Como se recordará, el 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, donde tenían que apagar un incendio. Al día siguiente encontraron en la zona los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte.



Hernán René Lera prestó declaración hoy junto con otros dos testigos. Lera se desempeñaba como bombero voluntario en aquel momento.

