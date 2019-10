“Los militares están armados y hay pánico en las calles”

Pasajeros varados y argentinos residentes en Chile viven en primera persona lo que ocurre en Santiago y alrededores.

Del otro lado del teléfono, Guadalupe Hoyos habló con El Tribuno y describió a la perfección lo que ocurre en la capital chilena y alrededores. Es salteña, ingeniera e hija del periodista Marcelo Armando Hoyos y está radicada en el país trasandino desde hace 18 meses.

Con residencia en la comuna de Las Condes, Guadalupe no solo está al tanto de la situación sino que además con su pareja y su pequeño hijo participan en las pacíficas marchas y ruega que la situación se normalice.

“El pasado viernes hubo una suba del pasaje en metro por 30 pesos. De 780 a 810 pesos chilenos y eso fue la gota que rebalsó el vaso”.

El lema que se escucha y se lee en pancartas es “No son 30 pesos, son 30 años”. El significado es que el aumento del metro (o subte) no fue la causa por la cual la gente protestó, sino por 30 años de abusos de poder.

“Los manifestantes salieron a la calle y se vive una crisis política muy grande. Es un clima muy feo porque el Gobierno sacó a los militares a la calle y es algo que yo nunca viví”, comentó.

Hoyos hizo hincapié en la presencia de militares en las calles y hasta el despliegue de tanques de guerra.

“Nunca en mi vida los vi, los militares están completamente armados y hay pánico, es el cuarto día consecutivo que esto ocurre”, sostuvo ayer.

El toque de queda, la prohibición de circular libremente por las calles, volvió a implementarse desde las 20 de ayer hasta las 5.

La salteña explicó que afortunadamente no tuvo inconvenientes con el toque de queda “porque trabajo independiente”, aunque la situación fue diferente para su pareja.

“Él es ingeniero en biotecnología y trabaja en una empresa de reciclaje. Como el país está parado, el lunes y hoy (por ayer) sus jefes le pidieron que trabaje desde casa”.

En Santiago hay siete líneas de metro y, según expresó Hoyos, solo funcionó la línea 1. “Esta línea abarca una zona tranquila, para gente privilegiada. Nosotros afortunadamente vivimos cerca y no nos tocó vivir muchas cosas, pero es un caos. Imagínate que en Santiago vive mucha gente y solamente funciona una línea de metro”.

Con el correr de los días y pese a la cuarta jornada de protestas, la salteña sostuvo que “día a día se normalizó un poquito. Eso sí, los supermercados están cerrados y pretenden generar en pánico de desabastecimiento. Creo que es mentira, el Estado saco a los militares a las calles y se dice que habrá desabastecimiento solo para generar caos”.

“Preguntamos en negocios y verdulerías y nos dijeron que no habrá problemas, es una mentira absoluta”.

Junto a su pareja, Guadalupe participó en diferentes marchas y en la del lunes sintió temor.

“Los policías tiraban gases en marchas pacíficas. Había familias, yo estaba con una cacerola y sentimos mucho miedo”.

Respecto a cómo vivirán los próximos días, la pareja intentará volver a la normalidad a partir de hoy.

“Si bien el lunes y martes se trabajó desde la casa porque se paro el sistema, mañana (hoy) mi pareja y el resto de sus compañeros se reintegran a sus trabajos”.

El transporte, en su caso particular, no será un inconveniente: “Los pasan a buscar en transportes que alquila la empresa. Mi hijo no tuvo guardería estos días pero ya desde mañana (hoy) irá aunque solamente hasta las 15”.

Hoyos llevó tranquilidad a su familia y dejó en claro que “algunos medios de comunicación muestran hechos de violencia aislados porque no es lo que está pasando en Chile. Nosotros en las redes sociales compartimos lo que realmente está pasando y no hay violencia en la gente. Lo que genera el caos es la presencia de los militares”, cerró.