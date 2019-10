Central Norte busca seguir de racha en Chaco

¿Se viene la segunda? Central Norte, con la convicción de ratificar su última producción y abrochar una nueva victoria, visita esta noche a Chaco For Ever en Resistencia, desde las 22, por la novena fecha del Torneo Federal A.

El equipo de Ezequiel Medrán logró inyectarse una importante dosis de confianza, al golear (6-2) a Boca Unidos de Corrientes el sábado en el Gigante del Norte.

El cuervo afrontará una nueva y complicada prueba, en la cual deberá demostrar que no fue casualidad la gran producción que tuvo en la fecha pasada, donde le regaló la primera victoria de local a sus hinchas.

Allí, Central Norte encontró su mejor versión hasta la fecha, en un momento muy complicado, necesitaba ganar para mejorar su ubicación, adquirir mayor tranquilidad y potenciar la confianza en el plantel azabache.

El alto nivel que tuvo el equipo frente a los correntinos le simplificó las cosas al técnico cuervo, quien solo realizará una variante en once para enfrentar a los chaqueños.

Los reiterados errores de Sebastián D’Angelo en el arco, sobre todo en el último partido, ea abrieron nuevamente las puertas a la titularidad a Mauricio Pegini.

El “uno” cuervo volverá a defender los tres palos luego de ocupar dos fechas continuas el banco de suplentes, por decisión del entrenador.

En defensa, Joel Jiménez se mantendrá en el sector izquierdo y continuará supliendo a Guillermo Cosaro, quien en el partido pasado estuvo en cancha menos de cinco minutos.

Teniendo en cuenta que el defensor paraguayo tuvo un sólido desempeño, el DT optó por redoblar su confianza y darle na nueva oportunidad.

En la ofensiva, Ezequiel Medrán mantendrá la dupla de ataque, Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez, los máximos artilleros del club de barrio norte.

Los delanteros se ganaron el respaldo del técnico y mucho tuvo que ver la soberbia labor que tuvieron en la goleada con Boca Unidos, Martínez marcó por triplicado y la Perla Reyes colaboró con uno.

Cuando el equipo responde de esa manera le simplifica mucho las cosas a su entrenador, quien al parecer encontró el once ideal, claro, sus muchachos deberán ratificar y demostrar que el técnico no se equivocó.

Por el lado Chaco For Ever, Norberto Acosta, extécnico de Central Norte, mantiene dos dudas en la alineación que pondrá frente al cuervo.

En el medio campo, Acosta no definió si Ignacio Ruano retornará a la titularidad o mantendrá a Juan Ferreyra,mientras que la restante es Lucas Argüello o Matías Romero.



Los equipos:



CHACO F.E. C. NORTE

G. Canuto M. Pegini

H. Vega P. Figueroa

R. Lechner F. Rodríguez

N. Torres P. Krupoviesa

J. Medina J. Jiménez

I. Ruano F. Piergiacomi

O. Gómez O. Young

L. Argüello J. Iturrieta

G. Rancéz C. Arriola

D. Magno F. Reyes

J. Cáceres R. Martínez

DT: N. Acosta DT: E. Medrán

Estadio: Juan A. García

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora de inicio: 22