Pedirán amparo de la Justicia por el alto costo de los servicios

La situación social en el norte se sigue deteriorando y ya son muchos los vecinos de los distintos departamento que se quedaron sin luz, sin agua y sin gas por no poder afrontar los costos de esos servicios.

Por eso, desde la semana pasada, el municipio de Orán en la voz de Javier Tártalo, secretario de Gobierno y candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, está organizando el levantamiento de firmas y de documentación de aquellos vecinos que se ven imposibilitados de pagar sus facturas de servicio de luz, agua y gas debido a los excesivos montos que se facturan.

Este pedido, que harán los funcionarios de distintos municipios del departamento, está destinado a favorecer a los vecinos que por distintos motivos no pueden afrontar el pago de las boletas de servicios que brindan la empresa Edesa, Aguas del Norte y Gasnor, adelantó Tártalo.

Los perjudicados

"Es increíble el número de familias a los cuales ya les retiraron el medidor porque no pueden pagar la factura de la luz. Esto no solo ocurre en nuestra ciudad sino que está sucediendo en todo el departamento. La gente no puede pagar una tarifa que está dolarizada", indicó el funcionario en diálogo con un medio radial local.

"Nosotros estamos trabajando para la presentación de una medida cautelar en beneficio de los vecinos; en estos días terminaremos de recolectar las pruebas suficientes para poder presentarnos ante la Justicia y así avanzar con este pedido de que no se les corte o se le reponga el servicio de luz a estas familias, más si tenemos en cuenta que las temperaturas en nuestra región en esta época del año superan diariamente los 40 grados", afirmó Tártalo.

El funcionario contó que comenzaron la movida en la ciudad de Orán, pero luego se sumaron los otros municipios del departamento. "No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si no, dentro de poco, tener luz será un lujo al que solo podrán acceder unos cuantos. No existe falta de voluntad de pago, el problema es que a la gente no le alcanza el dinero", afirmó.

Con la movida que se sustanciando en las distintas localidades se solicitará a la Justicia que, ante la eventual falta de pago, no se deje sin servicios a los vecinos y que tampoco se retire el medidor, como ya se hizo en varias casas.

Rediscutir las tarifas

"Con esto se iniciará una medida cautelar, con el objeto de demostrar a la Justicia que es necesario comenzar a discutir las tarifas, porque no existe relación entre lo que gana un vecino común y lo que debe pagar de servicios. Existen antecedentes exitosos de este tipo de trámites, con dictámenes de la Corte Suprema de Justicia a favor del contribuyente y eso es lo que queremos lograr. El estado debe estar presente y la comunidad debe unificarse", sostuvo Javier Tártalo.

Para el secretario de Gobierno municipal, una opción para abaratar costos sería dejar de pagar a Edesa el transporte de la energía y tomarla directamente de Seaboard, el Ingenio el Tabacal, que también produce electricidad.

Otro camino sería el de comenzar a utilizar paneles solares en los domicilios: "Esto se consigue con gestión y mirando al futuro. Pero hoy tenemos encima esta realidad y por eso vamos a ir directamente a la Justicia para buscar una respuesta inmediata a la falta de servicios que muchas familias están padeciendo por falta de pago", señaló.