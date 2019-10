Alonso participará en el Dakar 2020

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, confirmó que participará en la edición 2020 del rally Dakar, que se disputará por primera vez en Arabia Saudita.

Alonso, de 38 años, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 y campeón del mundo de resistencia en 2019, competirá con el equipo Toyota Gazoo Racing y con el cinco veces ganador de la prueba en motos, Marc Coma, como su copiloto.

“Es el desafío más duro que afronté en mi carrera, aprendiendo todo desde cero. Pero creo que estoy en el equipo correcto, con los mejores compañeros. Puedo aprender mucho de ellos no solo como piloto sino como persona”, declaró Alonso.

Sobre su copiloto, Marc Coma, Alonso aseguró: “Me preocupaba tener a alguien al lado hablando mientras conducía pero pronto te das cuenta de que necesitas ayuda, alguien que te diga dónde ir y dónde están los peligros. Especialmente para mí que no tengo experiencia. Creo que tengo al copiloto perfecto”.

Por su parte, Coma comentó: “Fui un gran fan de Fernando y Toyota es el equipo más fuerte para afrontar el Dakar. Era el mejor momento, no había duda. Tenemos muchas cosas que aprender pero estamos construyendo algo consistente y estoy orgulloso de ello”.

Junto a ambos estuvieron también el resto de pilotos y copilotos del Toyota Gazoo Racing. Uno de ellos es Nasser Al-Attiyah, vigente ganador de la prueba, quien participará junto a Mathieu Baumel. “Intentaré ganar el siguiente Dakar, en mi región. Tenemos un buen equipo”, explicó Al Attiyah.