La Cámara del Tabaco dice que no habrá cierre de plantas

Los temores se reavivan como el fuego cada vez que surgen noticias como la del cierre de la planta de Massalin en Goya, Corrientes, esta semana. Sin embargo, los dirigentes tabacaleros intentan llevar tranquilidad a los trabajadores. "Por ahora es imposible que vayan a cerrar en el Valle de Lerma las acopiadoras de tabaco de Alliance One y Masalin, pero debemos estar atentos", afirmó Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, tras el cierre de la fábrica de cigarrillos de Massalin en Goya, a causa de la caída de las ventas por el comercio ilegal de este producto en todo el país.

El dirigente tabacalero reconoció que la competencia desleal, el contrabando de cigarrillos desde Bolivia y los amparos judiciales que favorecen a pequeñas empresas que no pagan impuestos desfavoreció a las empresas líderes como Nobleza y Massalin, esta última firma, con su acopiadora en Rosario de Lerma, tiene un convenio de proceso de tabaco de 22 millones de kilos con Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (CoProTab).

"Existen algunos compromisos con la compra de tabaco procesado. No tenemos información de un cambio de planes con el mercado de Massalin, hace dos años exporta esta firma junto a Co.Pro.Tab y viene caminando bien este plan de trabajo. Por parte de Alliance One, la empresa de El Carril está financiando a los productores para que hagan tabaco. De todas formas, la problemática de fondo, es que el país está inundado de cigarrillos que no tributan".

Claro está, que los compromisos adquiridos por estas dos firmas instaladas en el Valle de Lerma con alrededor de mil puestos de trabajo entre ambas en temporada alta, difiere del contexto suscitado en Goya, Corrientes, con la empresa Masalin Particulares, en donde se fabrica el cigarrillo.

En Rosario de Lerma se acopia y procesa tabaco, al igual que la firma Alliance One, en El Carril.

Todo el sistema de producción y proceso del tabaco hasta la fabricación y venta del cigarrillo está íntimamente relacionado.

"Si a Nobleza Picardo se le caen las ventas de cigarrillos, llega menos dinero a las siete provincias tabacaleras beneficiadas con el Fondo Especial del Tabaco, y a la vez, perjudica a Alliance One porque le compra tabaco a esta empresa cigarrera".

El Fondo Especial del Tabaco (FET) llega a los tabacaleros, luego de ser recaudado estos montos por un porcentaje del impuesto interno al tabaco y por el 7% del precio de cada paquete de cigarrillo vendido en el país.

Amat agregó "toda esta situación altera el sistema productivo del tabaco. El Gobierno nacional hace oídos sordos a esta coyuntura. Las empresas tabacaleras no son cooperativas, actúan como lo hizo en Goya Massalin, al no darles los números, deciden achicar los costos, y ahí comienzan los despidos y cierres de planta".

El Tribuno, en su edición del domingo pasado, anticipó sobre las posibilidades reales de posibles ajustes en producción y achiques de personal, tanto en Alliance One como en Massalin, en la provincia de Salta. Aunque Cooperativa de Tabacaleros tiene compromisos pactados con una de estas tabacaleras, con la compra de tabaco y proceso del tabaco, el Sindicato de Obreros del Tabaco está alerta sobre nuevos procesos de tecnificación de plantas que podrían dejar a varios trabajadores en la calle.