Gareca, el preferido por los salteños para dirigir a Boca

El de Boca es, sin lugar a dudas, el hinchas más difícil de convencer, aquel que supo adquirir en los últimos 20 años un paladar exigente y elevó la vara de sus propias expectativas a niveles astronómicos, “mal acostumbrándose” en la década del 2000 a ganar toda competencia que se le cruce en el plano internacional y manteniendo una dulce hegemonía ininterrumpida de ocho años.

Sin embargo, la sequía de la última década en cuanto a competencias internacionales (no gana un título de Conmebol desde hace 11 años), más el factor erosionante de mirar al costado y ver al rival de toda la vida disfrutando de las mieles coperas que otrora solo parecían pertenecerle al xeneize, con el agravante de haber sucumbido ante el acérrimo contrincante en cinco cruces de eliminación directa en cinco años, crearon en el hincha de Boca un disconformismo, un hartazgo y una exigencia de renovación.

Con el aún actual DT, Gustavo Alfaro, bajándose del barco tras la caída de semifinal de la Libertadores y sin energías para renovar su contrato el 31 de diciembre, el fanático del club de La Ribera considera que llegó el momento propicio para la “refundación”, para lo cual la mayoría considera que la primera jugada será elegir a la cabeza de grupo que los lleve a volver a codearse con la gloria a partir de 2020.

Y con diferentes gustos particulares y disímiles estilos identificatorios, los hinchas salteños de Boca se hicieron oír ante la consulta de El Tribuno y comenzaron a jugar el juego de la elección del futuro entrenador del xeneize, optando por los nombres que se adapten a su preferencia y paladar.

Pero hubo una clara tendencia entre la mayoría de los consultados en la vía pública, y en ella el nombre de Ricardo Gareca parece ser el que mejor se acomoda a esa aclamación boquense de renovación de identidad y cambio de aire. La mayoría de los encuestados consideró que el actual entrenador de la selección peruana, por experiencia, carácter, liderazgo de grupo y mentalidad ganadora, será el mejor intérprete de ese deseo ganador voraz de los boquenses.

Entre ellos, Nicolás, kinesiólogo y profesor de educación física fanático de Boca, se inclinó por Gareca respaldado en el curriculum del Tigre, y también en otro particular argumento: “Soy cabulero. En 1998 asumió Carlos Bianchi, que vino de Vélez, y después ganó todo en la década del 2000. Ahora con otro ex Vélez podemos ganar todo en 2020. Hasta en los números, muchos 2 y 0, cierra”, justificó, para luego reforzar diciendo que “Gareca ya demostró que puede lidiar con figuras, en Vélez, en Perú. Y es muy equilibrado como a mí me gusta, aunque a veces prefiero que el equipo se arme de atrás para adelante”.

Por su parte, Manuel, otro bostero de pura cepa, coincidió con el nombre de Gareca, pero también sumó a sus preferencias a Marcelo Bielsa y Gerardo Martino. “Boca necesita un técnico ya consagrado, al que respeten en el vestuario, y que está comprobado que han hecho funcionar equipos y les dieron una identidad, que es lo que necesita Boca, que no juega a nada hace mucho. Hacen falta técnicos ganadores”, opinó.

Santiago, que se desempeña como chofer en una empresa, consideró que “no hay nada más difícil que ser técnico de Boca. No puede agarrar cualquiera y con Alfaro quedó demostrado. Hace falta experiencia y mano dura y creo que Gareca es el indicado”, consideró.

Esteban fue más allá: “Boca tiene primero que refundarse con un proyecto serio que incluya las inferiores y revalorizar lo conseguido. Porque mientras sigamos obsesionados con la Libertadores va a seguir pasando lo de ahora, una sucesión de frustraciones que impiden celebrar lo ganado en el plano local. En cuanto al DT, si tengo que elegir un consagrado me gustan José Pekerman y Luiz Felipe Scolari; pero si tuviera que apostar a gente nueva que la pelee de abajo y con el riesgo del caso, me inclinaría por Blas Giunta”.



Palermo, el otro elegido

Uno de los máximos ídolos y goleadores de la historia de Boca también encabeza la preferencia de los salteños. Hasta las 21 de anoche, en la encuesta realizada en la web de El Tribuno, el Titán protagonizaba un empate técnico con Ricardo Gareca.

Martín Palermo 24,17 %

Ricardo Gareca 24,03 %

Diego Maradona 20,03 %

Gabriel Heinze 12,94 %

Jorge Almirón 2,99 %

Otros 15,8 %