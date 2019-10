Urtubey: “Voy a seguir trabajando para ofrecer una alternativa a los argentinos”

Juan Manuel Urtubey sabe que es muy complicado revertir la polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, por eso habló de su futuro político de acá en más cuando termine su mandato como Gobernador de Salta. “Lo primero que deseo decir es que es una inmensa alegría la de poder elegir una vez más un presidente. Hace hace varios períodos donde afortunadamente lo estamos haciendo y nos acostumbramos a eso, a la democracia, al poder elegir para donde sigue la Argentina”.

Luego habló sobre su futuro político. “Nosotros somos conscientes de que estamos iniciando un camino muy desde abajo, sin muchas pretensiones, porque sabemos que nos va a costar mucho tiempo posicionar nuestro espacio en la Argentina, pero lo estamos haciendo con mucha alegría y sobre todo con esperanza hacia el futuro mejor”.

La continuidad de Consenso Federal fue otro de los temas. “Voy a seguir trabajando para ofrecer una alternativa para los argentinos por afuera de la grieta imperante, eso es una tarea que me demandará mucho tiempo, pero que nosotros ya la empezamos. Queremos ser una alternativa diferente”.

Por último, el candidato a vicepresidente dejó muy en claro que no tiene pensado aceptar un ofrecimiento de Alberto Fernández en caso de que este gane para formar parte del Gobierno. “No tengo interés en ocupar un cargo público, voy a seguir construyendo esta nueva opción política en la Argentina, no me voy a mover de eso”.