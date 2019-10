En Central Norte preocupa la lesión de Joaquín Iturrieta 

El golpe que Joaquín Iturrieta presenta en uno de sus talones que no lo dejó entrenar con normalidad, el sábado, por lo que hoy, cuando el plantel de Central Norte vuelva a los entrenamientos, se evaluará el estado del volante central.

La actividad del grupo apuntará específicamente al compromiso con Crucero del Norte, programado en un primer momento para el viernes a las 22, en el Gigante del Norte.

Y el tema de Iturrieta cobra preponderancia porque es un jugador que le brindó equilibrio al equipo, tanto en la goleada que consiguió Central Norte ante Boca Unidos de Corrientes por 6 a 2, de local, en el estadio millonario y en la actuación contra Chaco For Ever, en Resistencia, el jueves último.

En cuanto a Pablo Figueroa, Carlos Arriola y Ronaldo Martínez, los tres siguen en plena recuperación por lo que no estarían en duda para que formen parte de los titulares frente a los misioneros.

En la tarea el entrenador Ezequiel Medrán, de aquí hasta el viernes, podrá ir analizando si cuáles serán las variantes que implementará para enfrentar a Crucero. Guillermo Cosaro, que jugó los últimos minutos en Chaco, se mostró que está para volver, lo mismo que Gonzalo Ríos, quien fue el autor del gol esa noche y que le daba la transitoria al cuervo. Todo dependerá de la decisión del DT.