Minuto a minuto de las Elecciones: a qué hora votan los candidatos

8.27 El diputado de la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro protagonizó una de las primeras perlitas de la jornada electoral. Llegó al edificio de Alberto Fernández para obsequiarle al candidato presidencial el disco de vinilo “A los Amigos”, de Osvaldo Pugliese, músico que desde hace años es considerado un talismán de la buena suerte. “Es un disco que me regaló una compañera. Me pidió que lo tuviéramos para tener suerte. Me parece bueno que lo tenga Alberto y mi compañera se va a poner contenta", dijo.

8.21 Marcos Peña: “Como planteó Rogelio Frigerio aseguró hace unos días, es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para poder saber exactamente qué es lo que termine ocurriendo con la elección. Con lo cual, con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero hay que tomarse el tiempo y ser pacientes para que todo salga bien".

8.17 Marcos Peña alertó a los fiscales y a los ciudadanos ante potenciales irregularidades en los comicios: “Acá lo que esta en juego es que el voto de la urna se respete y se cuente como tal. Es muy importante que todos los votantes, si notan algfuna irregularidad o que faltan fiscales o que hay algo raro en la escuela, lo denuncie y lo plantee a la autoridad electoral. Es muy importante que no dejemos naturalizar nada. No dejemos pasar nada porque lo que está en juego es que todos los votos que se emiten se cuenten".

8.15 Horacio Rodríguez Larreta: “Las elecciones siempre generan expectativa y eso es bueno. No sé qué expectativa diferente puede haber en este caso. Me parece algo muy sano y espero que eso haga que mucha gente vaya a votar. Es lo mejor que nos puede pasar”

8.07 Marcos Peña: “A nivel nacional también estamos con todo el operativo electoral desplegado, así que no hay ninguna excusa para no ir a votar, para no ir a expresarse por lo que uno quiere y lo que uno siente".

8.03 Ya está casi todo preparado para que comience el tradicional desayuno de los referentes de Juntos por el Cambio en el Café Tortoni. El único ausente hasta el momento en la mesa principal es el candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau.

8.00 ¡Comienzan las elecciones presidenciales en la Argentina! Desde este momento los 33.841.837 ciudadanos inscriptos en el padrón podrán acudir a sus respectivos centros electorales para emitir su voto.

7.55 El primer protagonista de renombre de la esfera política en emitir su voto será el candidato a vicepresidente de Juntos Por el Cambio, Miguel Angel Pichetto. Lo hará a las 8.30 en la Escuela Primaria Nº 60 de Sierra Grande, Río Negro.

7.52 Faltan apenas ocho minutos para la apertura de las Escuelas y los centros electorales. En algunos sectores de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, se espera que puedan suscitarse precipitaciones. Aquellos votantes que decidan “madrugar”, a no olvidarse los paraguas.

7.45 Ya se desarrollan con normalidad las votaciones en las embajadas argentinas de países como Japón, Malasia o Armenia. Sus autoridades reflejaron las imágenes en las redes sociales.

7.35 En caso de que aún tengas dudas sobre cómo votar correctamente o con qué documentación debés acudir a la mesa electoral, seguí estos 10 consejos claves para poder emitir tu voto sin ningún tipo de problemas.

7.28 ¿Todavía no sabés dónde te corresponde votar? Consultá el padrón electoral aquí. Tratá de recordar tu número de orden para facilitarle el trabajo a las autoridades de mesa.

7.25 En pocos minutos comenzará el ya tradicional desayuno de algunos de los referentes de Juntos Por el Cambio en el Café Tortoni. Al igual que en las PASO 2019, se espera que acudan el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Martín Lousteau.

7.14 Comenzaron las elecciones argentinas en el exterior. Desde las embajadas, consulados y cancillerías de Argentina en países de Asia y Oceanía ya se comunicó el desarrollo normal del proceso electoral para determinar al nuevo presidente. El embajador argentino en China, Diego Ramiro Guelar, se animó hasta a bromear con los comicios en el gigante asiático: “A las 12:30 ya votaron 30 ciudadanos argentinos en Beijing. No serán tantos como en La Matanza , pero cada voto cuenta”, dijo en su cuenta personal de Twitter.

7.03 Cristina Kirchner votará a las 12 del mediodía, a la misma hora que Mauricio Macri, en la Escuela Nº 19 Luis Piedrabuena, en Río Gallegos, Santa Cruz. En tanto, María Eugenia Vidal lo hará a las 10.15 en el Colegio Parroquial Don Bosco de Morón, Axel Kicillof votará en la Escuela Primaria Nº 10 de Pilar a las 11.30. Por su lado, Horacio Rodríguez Larreta emitirá su voto a las 9.45 en la Facultad de Derecho y Matías Lammens lo hará a las 10.30 en la Escuela Nº 6 Vicente López.

6.58 El plan del resto de los candidatos presidenciales: Roberto Lavagna votará a las 9.30 en el Instituto San Francisco de Asís, en Núñez. Por su lado, Nicolás Del Caño votará a las 10.30 en el Instituto French, en Avellaneda. José Luis Espert lo hará en La Rural de Palermo.

6.56 ¿Dónde votarán los principales candidatos? Según la planificación en Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, emitirá su voto a las 12 del mediodía en la Escuela Nº 16 Wenceslao Posse, en el barrio de Palermo. Por su parte, Albertio Fernández votará a las 9 de la mañana en la UCA de Puerto Madero.

6.53 Además de las elecciones presidenciales, también estarán en juego 24 bancas de senadores y 130 de diputados nacionales. Además, distritos como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja también elegirán autoridades, legisladores e intendentes.

6.51 En las elecciones para gobernador de la Provincia de Buenos Aires no habrá balotaje: aquel candidato que obtenga más votos a su favor, será el vencedor de los comicios. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, un candidato ganará en la primera vuelta siempre y cuando obtenga más del 50% de los votos. En el otro caso, habrá un balotaje.

6.48 En total, hay unos 33.841.837 argentinos empadronados que podrán emitir su voto en las urnas. Para evitar el balotaje en las elecciones presidenciales, un candidato deberá obtener más del 45% de los votos o sacarle una diferencia de 10 puntos a su inmediato perseguidor.

6.45 ¡Llegó el día! Después de cuatro años, los argentinos volverán a decidir el nuevo rumbo político de la Argentina. Se elegirá al nuevo presidente de la Nación. El actual mandatario Mauricio Macri irá en busca de la reelección, mientras que su principal rival será Alberto Fernández, escudado por la ex presidente Cristina Kirchner. A las 8 se abrirán las puertas de las escuelas en todo el país y a las 18 será el cierre de los comicios.