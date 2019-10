Cepo reforzado: qué se puede hacer y qué no

Los argentinos se encontraron este lunes con un nuevo torniquete en el cepo cambiario . Del tope de US$ 10.000 mensuales de compras que el Banco Central había fijado el 1 de septiembre, se pasó a apenas US$ 200.

Para diagramar las nuevas limitaciones, Guido Sandleris, presidente del Central, contrató como asesor a Jorge Rodríguez, ex gerente de normas de la entidad durante el cepo kirchnerista. De esta manera, junto con la norma se pudieron poner ya de entrada restricciones también a los posibles "caminos alternativos" que los argentinos habían descubierto para hacerse de dólares durante el gobierno anterior.

¿Cuáles son las otras restricciones que se impusieron? ¿Qué se puede hacer y qué no?

Compra de dólares

Como se anunció, los ahorristas solo podrán adquirir US$ 200 por mes, si es por homebanking. Si la compra se realiza en efectivo, solo se podrán adquirir US$ 100. Y no son acumulativas. Esto quiere decir que si se compró US$ 100 en efectivo ya no se puede comprar más. Sandleris dijo que solo hace falta el DNI para comprar. Y que después será tarea de la AFIP corroborar la capacidad de compra de esa persona.

Los no residentes (extranjeros, turistas) solo podrán comprar US$ 100 mensuales.

Es importante tener en cuenta que el cupo de US$ 200 rige para este mes, lo que quiere decir que si un ahorrista ya había comprado US$ 200 antes de este lunes, ya no podrá comprar más hasta fin de mes.

Pagos con tarjeta en el exterior

Los gastos que realicen los argentinos en el exterior no estarán alcanzados por el tope de US$ 200, confirmó este lunes Sandleris.​

Extracción de dólares por cajero

Solo se podrán extraer dólares u otra moneda extranjera en efectivo en el exterior con tarjetas de débito locales de cuentas locales del cliente en moneda extranjera o hasta el tope de US$ 200 si es de la de pesos.

Adelanto de efectivo con tarjeta de crédito

​El comunicado del Central no pone restricciones a los gastos en el exterior con tarjetas de crédito (durante el cepo kirchnerista tenían un recargo del 35% a cuenta de Ganancias). Y tampoco a la extracción de efectivo con esa tarjeta (lo que se denomina adelantos). Eso quiere decir que las personas podrían retirar dólares en efectivo con sus tarjetas de crédito, pero en estos casos el costo financiero es alto, por lo que cobra la tarjeta. Y, además, solo se puede sacar en efectivo el 10% del monto límite de cada tarjeta.

Compras online fuera del país

Quienes hagan compras puerta a puerta y paguen con tarjeta de crédito, podrán seguir haciéndolo. Se toma como una compra en el exterior y no está alcanzada por las nuevas restricciones.

Dólares para compra de viviendas

Como hasta ahora, los que que estén por comprar una vivienda única y familiar y reciban un préstamo hipotecario, podrán adquirir hasta US$ 100.000. "En el caso de que la operación de compra se concrete en el marco del Programa Procrear, también se podrán utilizar los fondos provenientes de subsidios de dicho programa, indicó la norma del Central que fija las limitaciones.

Retiro de depósitos en dólares

Los dólares que el ahorrista tiene en el banco pueden retirarse libremente. Los bancos tienen que informar al Central cuántos dólares van a necesitar con dos días de anticipación, con lo que quizá las entidades financieras le pidan al ahorrista que avise con tiempo cuando quieren sacar sus billetes del banco.

Jubilaciones y pensiones

Entre las excepciones a la compra de los US$ 200 mensuales están, además de las sedes diplomáticas u organismos internacionales, las transferencias al exterior a nombre de personas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones pagadas por la ANSeS, por hasta el monto abonado por dicho organismo en el mes calendario y en la medida que la transferencia se efectúe a una cuenta bancaria del mismo beneficiario en su país de residencia registrado.

Clarín