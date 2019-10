Wall Street saludó la primera foto de la transición: ahora quiere conocer el plan económico

Resuelta la incógnita electoral, el mercado no sólo quiere certezas para el cortísimo plazo sino que también espera señales claras de lo que puede ocurrir más allá de diciembre.

La foto de la transición circuló rápidamente por las cuentas de los expertos y estrategas de Wall Street. Era una de las señales más esperadas, aunque no la única. Además del amable apretón de manos entre Mauricio Macri y Alberto Fernández el mercado quiere ver un proceso formal de trabajo conjunto para garantizar un curso previsible de acá al 10 de diciembre. Y sobre todo más certezas sobre el rumbo que elegirá el próximo gobierno una vez instalado en el poder.

El primer paso fue valorado positivamente en Wall Street. "Mis dos mayores preocupaciones eran que no se hablaran y que para el final del mandato de Macri no quedaran reservas", comentó Walter Molano, economista jefe para mercados emergentes en BCP Securities, de Nueva York.

La foto en la Casa Rosada fue interpretada como “el inicio de una transición más bien organizada”, según indicó Molano, mientras que el cepo reforzado que se anunció en la misma noche de la elección podría ofrecer una parte de la solución a la segunda inquietud. Al día siguiente, las acciones argentinas que cotizan EEUU cayeron hasta 14%.

“Quizá fue un poco extremo, pero es lo que tenían que hacer”, señaló el estratega de inversiones de BCP Securities. Agregó que un Banco Central sin reservas “podría llevar a un default desordenado”, algo que es preferible evitar de cara a los próximos vencimientos de deuda pública.

Siobhan Morden, analista de Amherst Pierpont Securities, enfatizó también la necesidad de una colaboración aceitada entre los equipos saliente y entrante hasta el cambio de mando, pero puso en duda el alcance de esa convivencia si se toman en cuenta las primeras palabras de Cristina Kirchner una vez conocido el resultado de la elección.

La ex presidenta, dijo Morden, “insistió en que no van a cogobernar durante la transición” hasta el 10 de diciembre. Y en ese sentido, sostuvo la analista de Amherst Pierpont, el riesgo inmediato es que “si no hay un marco formal para la transición, será cada vez más difícil manejar el estrés de liquidez” que enfrenta el Gobierno.