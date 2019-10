Organizan cuadrillas para evitar que les usurpen lotes

La tensión alcanzó un grado máximo entre los vecinos del loteo municipal denominado 208 a causa de que en estas últimas horas un grupo de usurpadores irrumpió en un espacio perteneciente a otro vecino, puso estacas y mostró la documentación que acredita la tenencia del mismo terreno. Como este caso, surgieron otros y la policía de Campo Quijano deriva su responsabilidad a la Comisaría de Rosario de Lerma que está ubicada 8 kilómetros más lejos.

Ante esta amenaza de ocupación o usurpación general, los actuales propietarios decidieron armarse en grupos para vigilar la zona y repelar la intromisión de extraños al lugar.

La confusión es generalizada entre los beneficiarios de estas etapas de loteos municipales. Aparecen dos dueños de un mismo terreno. A falta de todos los servicios esenciales para las familias de estos espacios municipales, como el agua y la luz, los alrededor de 500 terrenos están habitados y otros con construcción a medias.

La pelea de pobres contra pobres se da a días de las elecciones PASO a nivel provincial, cargadas de denuncias virulentas entre los vecinos y las autoridades que prometen la pronta regularización de las tenencia oficiales de estos lotes municipales.

Extraños buscan terrenos

"Anoche se venía hablando de que ingresaban al sector vehículos extraños con gente buscando algún terreno desprotegido. Pero como nos armamos entre los vecinos para vigilar durante el día, sabemos quién ingresa y sale del loteo. Descubrimos a un intruso en estas horas, dimos aviso al propietario del terreno, pero éste, al venir a sacar a los usurpadores, se dio con que en la carpa que habían levantado había niños. Puso la denuncia en la Fiscalía y todo sigue igual", reclamó Carlos Guanuco, uno de los vecinos que acredita la tenencia legal de su terreno.

El año pasado en esta etapa de 199 lotes se animaron a venir a levantar sus precarias viviendas diez familias. Sin agua, sin luz ni cloacas. Viven en medio de la incertidumbre desde que les fueron entregados estos terrenos que corresponden a la tercera etapa de los loteos municipales en la misma zona.

Son cientos de lotes

Son cientos de terrenos, algunos con edificaciones y otros sin nada. Sin agua es difícil acceder a mejorar la calidad de vida de estas familias. La llegada de gente buscando meterse en terrenos desocupados alertó a todos, menos a la policía y las autoridades.

"Cuando fuimos a asentar las denuncias en la comisaría de Campo Quijano nos dijeron que corresponden a Rosario de Lerma. Es insólita la respuesta. Está más cerca de estos loteos Quijano, los terrenos nos entregó la Municipalidad de Campo Quijano, pero debemos pedir seguridad a la Comisaría de Rosario de Lerma, distante a 8 kilómetros, y en otra jurisdicción municipal", contó a El Tribuno uno de los vecinos.

Los rondines de cuadrillas vecinales comenzaron hace varios días. Son grupos de vecinos que comunicados mediante un grupo de whatsapp dan a conocer al resto si hay novedades.

A tal punto se organizaron los vecinos, que utilizan un relevamiento propio, en cuyas hojas salen los datos de todos los vecinos beneficiarios de esta entrega del loteo 208, o sea Progreso III etapa, realizada por la comuna de Campo Quijano el año pasado.

"Si los datos de quienes están ocupando un terreno no coinciden con la lista, es un usurpador. Tuvimos que llegar a realizar esta lista porque nunca nos facilitó la original la Municipalidad", contó Guanuco y advirtió que "puede ocurrir un enfrentamiento entre pobres si alguien no hace algo para evitar más usurpaciones y no se colocan los servicios mínimos para las familias".