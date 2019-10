En diálogo con El Tribuno contó que él es la tercera generación que se dedica al rubro de panadería: “A mí me toca defender este oficio del cual me siento muy orgulloso”. Hombre de perfil bajo, fue presidente del Club Pizarro y se preparó para ser candidato a intendente de la ciudad de Orán por el Partido Todos.

¿Cuándo surgió su vocación por la política?

Sin duda creo que fue cuando tuve la posibilidad de ser presidente del Club Pizarro, allí me di cuenta de que para llegar a ocupar un lugar en el ejecutivo era necesario recorrer un camino y prepararme, por eso fui concejal, ahora diputado provincial y aspiro a ser intendente de una ciudad que aún le falta muchas cosas por resolver.

¿Cuál fue su aporte para el municipio como diputado provincial?

La planta de líquidos cloacales es mi mayor logro. Logramos la expropiación del terreno junto a Baltasar Lara Gros, entendiendo que es elemental esta obra de saneamiento.

¿Qué opina de la reelección?

No comparto la idea de las reelecciones y lo demostré en todos los cargos que ocupé, no acepté la reelección como presidente del club, tampoco como concejal y menos como diputado, creo que deben renovarse para construir y crecer.

Cuando los funcionarios se quedan muchos años en el poder, los últimos de gobierno son malos y está demostrado.

¿Cómo será su gestión si gana?

Como intendente recorrería los barrios, hablaría con la gente, no quiero ser un intendente de escritorio. La ciudad tiene 65 barrios, en las caminatas veo que falta cordón cuneta, muchos barrios están oscuros y las mujeres que tienen miedo de salir. Para cambiar se precisa un gobierno participativo.

¿Cómo sería el trabajo social?

Hay que hacer un trabajo social profundo, hay muchísima gente que no la pasa bien, que no la tienen en cuenta, mujeres solas, con hijos sin oportunidades, creo que tenemos que unirnos y trabajar juntos, quiero formar un equipo con las mejores personas, predispuesto a dar lo mejor independientemente de un partido.

¿Conoce los sueños de los vecinos?

Creo que uno de los sueños de los vecinos del municipio es tener su terreno, su casa propia, por eso creo que hay que seguir trabajando en el loteo social.

El Colegio de Arquitectos nos informó que hay 65 hectáreas disponibles aptas para vivienda, donde tenemos que trabajar junto a los legisladores por la expropiación.

¿Y qué hay de los jóvenes?

Veo que los jóvenes que terminan el secundario no les alcanza para conseguir un trabajo genuino, las empresas piden capacitación y experiencia. Por eso vamos a crear la universidad de oficios, donde recibirán educación técnica y profesional acorde a las demandas del mercado laboral.

El deporte siempre es una consigna...

El deporte es fundamental, te da la confraternización entre vecinos y amigos. Orán cuenta con un solo complejo, tenemos que pensar en otros espacios deportivos, sobre todo para que los jóvenes tengan contención y oportunidades, hay barrios que no tienen ni una canchita.

¿Cómo ve al comercio de Orán?

Veo mucha informalidad, los negocios la están pasando mal, el comerciante no puede pagar el 931, los que pagan alquiler tienen que cerrar, y así se pierden fuentes laborales. Es un desafío muy grande donde necesitaremos el apoyo no solo del Gobierno provincial, sino también nacional, para obtener créditos o bajar las cargas impositivas. Vivimos momentos críticos pero no pierdo la fe.

¿Cómo ve el futuro de Orán?

Yo veo un Orán mucho más urbanizado, planificado, verde, deportivo, unido, creo en ese Orán que era antes, creo que merecemos vivir mejor, ser más libres. Estoy seguro de que no voy a resolver todo, pero sí seré un eslabón importante en esta cadena de progreso.