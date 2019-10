Nicolás Issa: “Queremos meternos entre los seis primeros"

La larga espera se terminó. Finalmente Nicolás Issa tendrá la oportunidad por la que tanto luchó y estará en el once titular de Central Norte que enfrentará a Crucero del Norte, mañana desde las 22, en el Gigante del Norte.

El volante azabache se ganó la confianza de Ezequiel Medrán y por segunda vez desde que arribó como refuerzo al club de barrio norte estará integrando el equipo desde el inicio del juego.

“Estoy a disposición del técnico, él decidirá. Hace bastante que no vengo jugando de titular, sería una linda chance para demostrar”, expresó Issa con mucha cautela, sin confirmar su titularidad.

El mediocampista viene sumando minutos, en los dos últimos partidos que jugó el cuervo (Boca y Chaco FE) ingresó en la segunda mitad. “Físicamente estoy bien, estoy en condiciones de jugar, capaz que el ritmo del partido te lleva a otra exigencia física pero estoy a la altura”, aseguró el ex Gimnasia y Tiro.

Nico Issa viene luchando y esperando su oportunidad desde el torneo pasado: “En el Regional fui titular contra Talleres Perico y salí lesionado”, dijo el volante cuervo y agregó: “La última vez que jugué Federal A fue con Gimnasia en cuartos de final contra Sp. Belgrano y perdimos por penales”, rememoró.

Con respecto al buen presente del equipo, Nicolás Issa analizó: “Estamos con otra mentalidad, sabemos que tenemos que ser un equipo intenso, presionar y correr todo el partido, estamos con mucha más confianza, el grupo se afianzó, nos hizo muy bien la victoria contra Boca Unidos y hacer un buen papel en Chaco”.

En Central Norte no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de sumar su segunda victoria en casa y mejorar su ubicación en las posiciones. “Saldremos a buscar el partido, nuestro objetivo está claro, queremos meternos entre los seis primeros. Vamos a buscar los tres puntos tratando de que no nos lastimen y hagan goles. Lo venimos sufriendo en los últimos partidos, es más que nada concentración, hay que estar atentos a esos pequeños detalles porque a la larga hacen la diferencia de estar entre los seis o afuera”, expuso con criterio el mediocampista azabache.

Por último, Nicolás Issa se refirió a Crucero del Norte: “Es un equipo con un presupuesto más abultado que el nuestro, ellos también necesitan sacar puntos de visitantes, es un equipo que no sé si va a proponer por lo que estuvimos viendo”, concluyó en la previa del partido.