VIDEOS. Más de 70 muertos a causa del incendio de un tren de pasajeros

Al menos 71 personas murieron esta madrugada en el este de Paquistán en un incendio en un tren en marcha provocado por un hornillo de cocinar, según las autoridades.

El fuego arrasó los vagones cuando el tren se acercaba a la localidad de Liaquatpur, en la provincia de Punjab. La tragedia se suma a otros siniestros en la abandonada red ferroviaria paquistaní, que sufre de una mala gestión y un pobre mantenimiento.

Los sobrevivientes describieron escenas espantosas en las que otros pasajeros saltaban gritando por las ventanas, con los vagones envueltos en llamas.

Heads must roll. Fix the responsibility. #Pakistan #TezGamExpress pic.twitter.com/nrGTbdE9xz



"Podíamos oír a la gente llorando y gritando pidiendo ayuda", dijo Chaudhry Shujaat, que había subido al tren unas pocas horas antes con su esposa y sus dos hijos. " Creí que moriríamos. El siguiente vagón estaba en llamas. Nos sentimos muy impotentes", contó.

El incendio comenzó al estallar un hornillo de gas cuando algunos pasajeros se preparaban el desayuno, indicó el subcomisario Jamil Ahmed. "Varias personas saltaron del tren en marcha para escapar de las llamas y muchas de ellas murieron", dijo.

Ghulam Abbas, un pasajero que había subido con su esposa y sus dos hijos en la localidad de Nawabshah, en la vecina provincia de Sindh, recordó haber visto a pasajeros aterrados saltar de su vagón.

"Después supimos que la mayoría de ellos había muerto", agregó, y señaló que el tren había tardado casi 20 minutos en detenerse.

Massive fire caused by cooking gas stove erupts on train traveling in Pakistan, killing at least 65 passengers, officials say. https://t.co/X8tXhvXM5q pic.twitter.com/NPXjLG3PVg