En la misa de la Peregrinación a Luján, la Iglesia pidió poner fin a la grieta

El obispo de Morón, Jorge Vázquez, encabezó esta mañana la misa principal en la Basílica de Luján, donde pidió construir "una patria de hermanos", al tiempo que remarcó que el argentino es "un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia, que no quiere ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril y cansado de divisiones".

La 45ª edición de la peregrinación juvenil a pie a la Basílica de Luján se llevó a cabo este fin de semana y culminó con la llegada de los fieles que caminaron los 60 kilómetros que unen el barrio porteño de Liniers con esa tradicional iglesia, bajo el lema "Ayúdanos a unirnos como hermanos".

"María quiso quedarse aquí junto al río Luján para cuidarnos y protegernos; para animarnos y acompañarnos en nuestro caminar como pueblo. Un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia, un pueblo que no quiere ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril, un pueblo cansado de divisiones", sostuvo Vázquez, quien reemplazó al Arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli.

Poli se encuentra participando de las celebraciones por los 50 años de la creación de la Prelatura de Cafayate, en Salta, donde el Obispo Prelado se encuentra enfermo hace tiempo y no hay Nuncio Apostólico.

"Esta peregrinación juvenil a Luján, que ya es de todo el Pueblo de Dios, haciéndose eco de los deseos y esperanzas que anidan en el corazón de nuestro pueblo, supo llevar como lema este anhelo profundo de unidad y fraternidad, sintetizado en el lema: ‘Con María construyamos una Patria de hermanos’", precisó Vázquez en su homilía.

El obispo de Morón indicó que "desde siempre, acudimos a María porque sabemos que, como Madre con su ternura, con su cariño, hace que esta Patria de hermanos sea posible".

Monseñor Jorge Vázquez

"Ella nos reúne en la casa de todos, en su casa, donde no se excluye a nadie. Nos sienta a la mesa donde se comparte el pan y alcanza para todos. Mirándola a Ella aprendemos a mirarnos unos a otros y a descubrir en cada argentino a un hermano. Mirándola, aprendemos a ser pueblo", agregó.

Asimismo, monseñor Vázquez, señaló que la "peregrinación es como un signo del caminar del pueblo argentino, en el que no solo es importante el destino al que se llega, sino el mismo caminar, que no hacemos solos, sino con los otros, compañeros de ruta, peregrinos como nosotros".

"Se trata de aprender a ´caminar juntos´, lo cual implica el esfuerzo por dejar de lado las actitudes individualistas y abrirnos al compartir y a valorar la riqueza que los otros nos aportan", precisó Vázquez.

La peregrinación

La columna principal que partió el sábado al mediodía desde la iglesia de San Cayetano, con la imagen de la Virgen de Luján, arribó a destino a las 7:00, pero durante toda la jornada fue llegando gente.

"Como gesto de unidad y hermandad, y teniendo en cuenta el lema de este año: ´Ayúdanos a unirnos como hermanos´, las banderas de todas las provincias argentinas acompañarán la imagen de la Virgen de Luján a lo largo del camino. Ella es la Patrona de la Argentina", destacó la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular antes de iniciarse la peregrinación.

Asimismo, hubo un importante operativo vial, los peregrinos contaron con 57 puestos de asistencia sanitaria y otros 16 de apoyo a lo largo del camino, que fueron asistidos por más de 6.500 voluntarios a quienes los jóvenes accedieron en forma gratuita.

Además, hubo miles de mensajes en las redes sociales, donde también se vivió de manera intensa la tradicional caminata, ya que los jóvenes podían transmitir sus vivencias por medio de Facebook (Peregrinación Juvenil a Luján), Twitter (@aPereLujan) e Instagram (@laperelujan) con los "hashtag" #LujanCaminaUnido, #Lujan2019 y #SelfieConMaria.

El cardenal Mario Poli

Por su parte, en un videomensaje de convocatoria, el cardenal Poli alentó a los peregrinos a rezar "mucho por la Patria, por la Nación" y a pedir especialmente a la Virgen "encontrarnos como hermanos".

"Estamos divididos, nos cuesta mucho encontrarnos", sostuvo Poli, quien pidió "una oración muy fuerte en este momento que atraviesa la Argentina".