Macri dijo que es "mentira" que haya impedido ponerle un freno al dólar después de las PASO

El presidente Mauricio Macri rechazó hoy haber impedido ponerle un freno al dólar durante su fuerte incremento posterior a las PASO y dijo que quien afirme eso incurre en una "mentira".



"El lunes, esa mañana, la Bolsa se destruyó, el riesgo país, que es lo que mide la confianza en la Argentina, se triplicó. Y es porque el mundo estaba esperando la continuidad de esta forma diferente de relacionarse con el mundo que hemos tenido en estos tres años y medio, esta forma de manejarnos en términos de libertades, de respeto y de diálogo, y de decir la verdad y tener información y estadísticas confiables", aseguró el mandatario.



"Cuando vino un resultado imprevisto, no cayó bien en aquellos que toman decisiones. Es responsabilidad de todos lograr que la Argentina pueda tener un debate político, que cualquiera sea la alternativa, no genere más dudas e incertidumbre", agregó en diálogo con Canal 10, de Tucumán.



Consultado en particular sobre su rol en ese momento, el jefe del Estado dijo que "es mentira" que haya manejado el dólar de ese modo.



En los días posteriores a las elecciones, el economista Martín Redrado había señalado que "el Presidente dijo 'que el dólar se vaya donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar'" luego de las elecciones.



Por su parte Sergio Massa, líder del Frente Renovador y aliado del kirchnerismo, también se había expresado en la misma línea, al señalar que el Banco Central "se dejó hacer dos goles" luego de las PASO.



"Eso es mentira. Decir eso es decir mentiras que traen violencia y resentimiento. La verdad que no es de buena persona", afirmó el Presidente consultado sobre las opiniones en ese sentido.