Brian Fernández, en programa para alejarse de la drogas

Sin dudas es una noticia que toma a todos con sorpresa, Brian Fernández parecía haber encontrado su lugar en el mundo, y haber dejado atrás sus problemas extrafutbolísticos.

El delantero venía rompiéndola en el Portland Timbers junto a Sebastián Blanco y Diego Valeri.

El argentino Brian Fernández se someterá “voluntariamente” a un programa para corregir el “abuso de sustancias” e intentar alejarse de las adicciones, hecho que lo mantendrá inactivo en el Portland Timbers de los Estados Unidos.

La organización de la Major League Soccer (MLS) informó que el delantero santafesino que ha incurrido “en problemas de abuso de sustancias en el pasado” no estará a disposición del equipo hasta que se someta a una evaluación y los médicos del programa “lo autoricen a jugar”.

De este modo es factible que el jugador, de 25 años, “se pierda los encuentros” de play offs de postemporada para definir al campeón del certamen, mientras inicia el tratamiento.

“Nuestra prioridad es el bienestar físico y emocional de Brian. Nuestros pensamientos están con él” sostuvo el club del estado de Oregón en un comunicado oficial.

Fernández, de 25 años, fue adquirido a Necaxa de México por Portland Timbers, a principios de temporada.

En la presente campaña, el exatacante de Defensa y Justicia y Racing, entre otras entidades, anotó 11 goles en 19 encuentros (en 16 de ellos arrancó como titular). En los primeros seis cotejos, Fernández festejó en cinco oportunidades.

Sin embargo, durante el último mes de la etapa regular del certamen, el santafesino tuvo menor rodaje y el club lo atribuyó -inicialmente- a “un virus estomacal” que lo afectó.

Según especificó un informe del periódico “Oregon Vivo” parece “más que probable” que la disminución en la frecuencia de protagonismo del jugador estriba “en los problemas que tuvo Fernández fuera de los campos de juego”.

El delantero argentino no juega oficialmente desde el pasado 29 de septiembre, cuando vio la tarjeta roja en el partido ante Sporting Kansas City.

Brian Fernández dio positivo de cocaína en 2015, cuando vestía la camiseta de Racing Club, luego de un control antidoping que le practicaron en un partido contra River Plate.

Por tal motivo, Brian Fernández estuvo suspendido entre junio 2015 y enero 2017. El goleador también vistió las casacas de Metz (Francia) y Unión La Calera (Chile).

Ante las especulaciones, el propio futbolista decidió subir una publicación en su cuenta de Instagram y aseguró: “Ahorren comentarios porfa ja que por acá andamos bien. GRACIAS A TODOS LOS QUE ME AYUDAN Y A LOS QUE NO TAMBIÉN”.