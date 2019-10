Scaloni deseó: "Espero que Messi y Agüero estén en noviembre"

Lionel Scaloni remarcó el deseo de que para la próxima fecha FIFA de noviembre estén Lionel Messi y Sergio Agüero, ausentes en el partido de este miércoles contra Alemania, en Dortmund, y el domingo contra Ecuador, en Elche, España.

"La idea es que Messi y Agüero vengan en noviembre. Sergio no estaba del todo bien y no pudo estar, Leo ya sabemos por qué", anheló sobre los delanteros y recordó la sanción al rosarino tras la expulsión en la Copa América más sus declaraciones posteriores contra la Conmebol, a la que acusó de "corrupta".



En esa línea también aclaró otras ausencias: "Los de Boca y River no están por la semifinal. Las bajas no son un inconveniente, nos sirven de prueba, esperemos que esta sea la última para consolidar un grupo y tirar para adelante con ellos".

Argentina jugará mañana, a las 15.45 (hora argentina), contra Alemania, en Dortmund, en el primer amistoso de la doble fecha FIFA.



Asimismo, Scaloni sostuvo que los atacantes Paulo Dybala (Juventus, de Italia) y Lautaro Martínez (Inter, de Italia), con un gran presente en sus clubes, estarán "mucho tiempo" en el seleccionado argentino.



Por otro lado, el director técnico se refirió al equipo teutón: "Mañana es una prueba importante, contra un rival histórico. Veremos si estos chicos están capacitados para jugar un encuentro de semejante entidad. Es importante que tengan esta oportunidad. Estamos bien, con confianza", apuntó en la conferencia de prensa brindada ante los medios presentes en el lugar.