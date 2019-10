A tres años del femicidio de Lucía Pérez, la recordaron con un "fotazo"

Con un "fotazo" y bajo el lema "Lucía somos todxs", decenas de personas se concentraron en el centro de Mar del Plata en memoria de la adolescente de 16 años. A nueve meses del fallo, el femicidio aún hoy no tiene responsables.

El Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata encabezó este martes un sentido homenaje a Lucía Pérez, al cumplirse el tercer aniversario del femicidio ocurrido el 8 de octubre de 2016 en Playa Serena, y por el cual la Justicia decidió absolver en noviembre a los únicos implicados en la investigación que centró la acusación en los delitos de abuso sexual en concurso ideal con femicidio.

Entre el recuerdo, la música y el reclamo de justicia, el homenaje a Lucía contó con la participación de numerosas organizaciones y se llevó adelante en el centro, principalmente a través de un “fotazo”, en el que centenares de personas posaron frente a las cámaras en las escalinatas del Monumento a San Martín con imágenes de su rostro.

Las imágenes con la cara de Lucía tenían la inscripción “Lucía somos todes” que, además de ser la consigna de la actividad, resulta una manera más de reflejar a través del recuerdo de la joven, cómo el crimen trascendió las fronteras de Mar del Plata y motivó un repudio generalizado, que no sólo le dio un nuevo impulso a la lucha contra la violencia machista en todo el país, sino que además provocó un paro internacional de mujeres.

3 años del femicidio de #LucíaPerez, seguimos exigiendo justicia. Marta Montero: “Si creyeron que matándola a Lucía y dando esa sentencia patriarcal nos iban a callar, se equivocaron...nos levantaron como avispas del nido” #EmergenciaNacionalYA en Violencia Contra las Mujeres pic.twitter.com/bUInoKjnLZ — Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia (@EmergenciaMujer) October 8, 2019

En el centro de la foto, Matías Pérez, hermano de Lucía, dijo unas palabras ante la multitud y luego, en diálogo con Qué digital, agradeció el acompañamiento: “El apoyo de la gente principalmente de los pibes y las pibas que vienen, peleando y organizando. Ellos siempre están con nosotros. Hay que agradecerles. Es un día bastante difícil. Quiero agradecerles a todos por homenajearla así”.

"Gracias a todos por venir, a quienes hicieron posible esto. Hace tres años estaba yendo a reconocer a Lucía con mi vieja. A ella la recordamos de esta manera linda, con tanta gente, tantas personas haciendo arte", alcanzó a decir frente a los micrófonos Matías, el hermano de la adolescente que en al misma fecha de 2016 dejaron sin vida en el Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de barrio Playa Serena. En simultáneo con el acto de Mar del Plata que también se replicó en distintos puntos del país, sus padres Marta Montero y Guillermo Pérez se movilizaban hacia La Plata para reclamar ante la Cámara de Casación Penal que se revise el fallo del Tribunal Criminal 1 que condenó a dos de los tres imputados por tenencia y comercialización de estupefacientes y le otorgó la libertad al restante.

Testimonios

"Lucía era una menor de 16 años cuando fue secuestrada, violada y empalada. Todo lo que sucedió nos atraviesa toda nuestra adolescencia y exposiciones a esa situación de violencia que Lucía tuvo que atravesar. El caso de Lucía nos pegó a un montón de generaciones. No es un caso cualquiera. Ella era una niña libre que le gustaba la música, que era libre y en esa libertad se encontró con los tres perversos", explicó a 0223 Naida Risso, integrante de el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata.

"Muchos elegimos expresarnos a través del arte en la puerta de Tribunales cuando se leyó el veredicto. Podemos canalizar ese dolor y esta lucha y para hacerla arte, poesía y música. No queremos más muertes, no queremos más violencia. Queremos al arte como un arma de transformación y la foto de ella es su sonrisa que no queremos perder", agregó la joven.

Lucía Pérez

En cada intervalo, el grito de "Lucía presente / Ahora y siempre" reventaba de cada garganta. En tanto, la organización aprovechaba para reproducir los mensajes de agradecimiento de los padres por la magnitud de la convocatoria. "Marta decide estar en La Plata sin representación política golpeando la puerta que tiene que golpear. Es un ejemplo de lucha, una madre empoderada que sabe dónde hay que estar", resumió Risso, a la vez que también exigió por el cumplimiento de la Ley Micaela, la cual obliga a interiorizar en materia de Violencia de Género a todos los actores del Estado. Pero en el caso de Lucía, la perspectiva de género del Poder Judicial quedó de lado.

Sin culpables

El 26 de noviembre de 2018, los jueces Facundo Gómez, Aldo Carnevalle y Pablo Viñas resolvieron la absolución de Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por el presunto femicidio y abuso sexual contra la adolescente, condenando solo a los dos primeros a 8 años de prisión por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en prejuicio de una menor de edad. Por su parte, el tercer imputado en la causa fue absuelto por el delito de encubrimiento agravado. En tanto, por la muerte de Lucía no hay ningún responsable.

Fuentes: Qué digital y 0223