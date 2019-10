Pegini pegó el faltazo en Central Norte

Central Norte, con el objetivo puesto en superar el mal momento que atraviesa, continúa trabajando para visitar a Douglas Haig, el domingo a las 16, en Pergamino. El plantel cuervo que conduce Ezequiel Medrán, trabajó ayer en las instalaciones del estadio Dr. Luis Güemes con la particularidad que, Mauricio Pegini, fue el gran ausente de la jornada matutina.

El “uno” cuervo le informó al cuerpo técnico que no asistiría a la práctica por problemas estomacales, su ausencia produjo algunas suspicacias, teniendo en cuenta que la relación entre Pegini y Medrán está rota, desde que el técnico de Central le saco del equipo.

Si bien el arquero azabache hizo público su descontento por la decisión del entrenador y seguramente en las próximas horas tendrá una charla privada con Medrán, confirmó que se ausentó a la práctica por problemas de salud y no por motivos personales con el DT.

Rulo Pegini, un jugador con una personalidad muy fuerte, desde que llegó al club de barrio norte jamás faltó a una práctica sin un motivo.

En la semana el “uno” cuervo trabajó con total normalidad, pese a su gran fastidio, estuvo a las ordenes de Ezequiel Medrán.

De no mediar algún imprevisto Mauricio Pegini se uniría hoy a las práctica de Central Norte.

Por otra parte, en el aspecto futbolístico, el técnico cuervo comenzará a definir el equipo en el ensayo de fútbol formal, que se realizará en el Martearena a puertas cerradas. Allí, se conocería el once titular que enfrentará a Douglas.

Es una fija en el equipo es el regreso de Federico Rodríguez a la última línea. Con el ingreso de Bocha, Joel Jiménez es el candidato a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Otro que volvería a la titularidad, pero en el medio campo, es Joaquín Iturrieta.