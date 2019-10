Polémica: Guillermo Andino confesó que arregló con el obstetra adelantar el nacimiento de su hija

Guillermo Andino es un hincha fanático de Racing. En una entrevista con Sebastián Wainraich en el ciclo radial Metro y medio (Radio Metro), el conductor de América Noticias contó una historia de su pasado que describe a la perfección que no tiene límites cuando se trata de su club, aunque esto ponga en riesgo a su propia familia.

El periodista reveló que, cuando estaba por nacer su primera hija, acordó con el obstetra para que el parto coincida con una fecha histórica para los hinchas de La Academia. ‘Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que Sofi naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de tenis el lunes 6, me dijo: ’Por mi no hay problema, mejor’‘, recordó.

Andino pretendía que el nacimiento fuese el mismo día que se conmemora el gol de Juan Carlos ‘Chango‘ Cárdenas en la Copa Intercontinental, que marcó el triunfo de Racing. ‘Lo que pasó fue que Caro tuvo un trabajo de parto de diez horas, y yo dije ‘uy, mamita, si metí la pata me mata’. Finalmente, Sofi nació el 4 de noviembre, el día del afamado gol del Chango en Montevideo‘, agregó.

El conductor indicó que recién le confesó a su mujer el pacto que tuvo con el médico cuando nació su segunda hija. ‘A Caro le dije recién 8 años después, cuando nació Vicky, que nació escupida, fue una cosa totalmente distinta. Llegamos a la clínica y rápidamente nació. Caro había quedado mal por esta cosita de arreglar con el obstetra y cuando se lo conté casi me mata. Pero los junté al Chango y a Sofi‘, sentenció.

La explicación de Guillermo Andino luego de la polémica

Guillermo Andino aprovechó los últimos minutos de la emisión del lunes de América Noticias para hacer su descargo por la polémica que se generó a raíz de sus declaraciones sobre el parto de su primera hija. Según sus palabras, él “jamás hubiese puesto en riesgo” el nacimiento de uno de sus hijos. Y pidió disculpas “para todas aquellas personas que pudieron haberse sentido afectadas”.

“La realidad de lo que pasamos hace 20 años atrás es que los últimos días del embarazo fueron muy difíciles para Caro. Tenía presión alta y por ser primeriza tenía muchos miedos. Nos reunimos en los últimos días de octubre con nuestro obstetra y nos dijo ‘esto no puede pasar del 4, 5 o 6 de noviembre’. A partir de lo cual fue mi mujer, Carolina, quien pudo consensuar la fecha para que el parto fuera natural. Ella no quería ir a cesárea por los miedos inherentes a un parto primerizo”, aclaró Andino sobre el nacimiento de su hija mayor, Sofía, en América Noticias.

“Todo lo demás es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar, relacionado con la pasión futbolística en una charla con Sebastián (Wainraich)”, dijo el periodista.

En ese sentido, indicó: “Quiero pedir disculpas para todas aquellas personas que se pudieron haber sentido afectadas, ofendidas o atacadas por mis dichos porque la verdad que jamás hubiese puesto en riesgo el nacimiento o el parto de uno de mis hijos”.

A pesar de las críticas que recibió en las redes sociales, el periodista destacó el aprendizaje que le dejó el episodio: “Todos los días se aprende algo nuevo y hoy aprendí que hay temas con los cuales uno no puede hacer bromas. Sobre todo esto que es tan cercano a nuestros afectos. Yo no tengo redes sociales y me contaron que hay gente que interactúa con fakes que hay con mi nombre. No tengo absolutamente ninguna red social, por eso quería hacer esta aclaración en el lugar donde trabajo todos los días”.