Los Pumas golearon a Estados Unidos y se despidieron del Mundial con una sonrisa

Con el triunfo por 47-17 sobre los Estados Unidos, los Pumas cumplieron con su deber y sellaron la clasificación para Francia 2023 al asegurarse el tercer lugar en el Grupo C.

Estados Unidos aparecía como un rival menor pero que no se podía subestimar, sobre todo tras las flojas actuaciones de la Argentina en los primeros tres partidos de la Copa del Mundo. Esta vez el equipo de Mario Ledesma sí logró desplegar por momentos el juego que se proponía y tuvo una destacada actuación de los tres cuartos, que apoyaron los siete tries del equipo, algunos producto de muy buenas jugadas (Nicolás Sánchez, dos de Joaquín Tuculet, dos de Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou).



Entre ellos se destacó especialmente Mallía, el centro cordobés de 23 años que se cortó varias veces con buenas líneas de carrera y amagues, llegó dos veces al try y dio dos asistencias. Fue la figura del partido, símbolo de una renovación que, anticipó Ledesma, se viene en breve. También fue bueno lo de jugadores de la "vieja guardia" como Sánchez en su regreso armando juego y Tuculet, el tryman de esta generación (19 conquistas desde 2012).



Entre los 24.500 espectadores presentes en el Kumagaya Rugby Stadium había un buen número de argentinos que despidieron al equipo efusivamente, regalándole una sonrisa en la pronta despedida. Y el canto de "Legui, Legui" coronó la tarde de manera emotiva para el santiagueño Juan Manuel Leguizamón. El tercera línea se despidió del seleccionado luego de 15 años, acompañado por su mujer y sus tres hijos y recibió un sentido abrazo de su entrenador y excompañero.

También Pablo Matera se fue aplaudido cuando salió reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo. El capitán emigrará al rugby francés y no está confirmada su continuidad en el seleccionado conforme a la política de convocatorias de la UAR. De seguro cederá la capitanía.



En la primera acción destacada del partido, Sánchez abrió el hueco por el que se filtró Mallía, quien se la devolvió al 10 para el primer try, a los 18 minutos. El apertura volvió a ser el gestor de la segunda conquista a los 24, esta vez con un kick de zurda que le picó mal al defensor y aprovechó bien Tuculet. Y en un ataque cercano al in-goal rival, el fullback definió bien un mano a mano y apoyó el tercero, a los 34.

Estados Unidos descontó en el final del primer tiempo tras un mal esfuerzo de la defensa argentina y comenzó en ataque el segundo, pero un contragolpe desde adentro del propio in-goal de Bautista Delguy que terminó en un line-out a favor en ataque despertó rápidamente a la Argentina.

Sánchez, De la Fuente y Mallía empezaron a buscarse y a correr buenas líneas de carrera y los espacios aparecieron, y así llegaron tres tries muy lindos antes del minuto 15 que sentenciaron el partido (40-5): dos de Mallía y uno de De la Fuente. El centro cordobés volvió a filtrarse a los 30 para cederle el try a Bertranou, entre dos conquistas norteamericanas que no alcanzaron a opacar la goleada.

Una despedida, en definitiva, más a la altura del rendimiento que se esperaba de la calidad de este equipo y una síntesis del recambio que se viene.