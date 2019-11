“Hay que generar políticas públicas para la juventud”

Cristina Gómez, actual vicepresidenta de la Cooperadora Asistencial, es candidata a diputada provincial por el Frente Sáenz Gobernador, que también tiene a Bettina Romero como candidata a intendenta de la ciudad. Se trata de una militante social que lleva años trabajando en los barrios más carenciados de la ciudad y busca acceder a una banca en la legislatura para llevar “sensibilidad social”. En diálogo con El Tribuno se mostró a favor de la reforma de la Constitución de la Provincia y destacó que se debe trabajar en la limitación de los mandatos para que exista “alternancia política”, y en la posibilidad de impedir las dobles candidaturas.

¿Qué propuesta le quiere llevar a los salteños?

Mi intención, y como lo vengo haciendo desde siempre, es trabajar junto a la gente. Haber recorrido todos los barrios, inclusive de la mano de Gustavo Sáenz antes de llegar a la Intendencia, fue algo que hicimos de manera social y política durante muchísimos años, más el trabajo que ya vengo desarrollando, donde tengo 20 años de trabajo social en distintas áreas en las que estuve. Basado en eso, y en lo que escuché de la gente, creo que lo principal es darle sensibilidad social a la Cámara de Diputados para poder trabajar con las instituciones, como ONG, asociaciones, fundaciones, actores sociales de los distintos barrios, y abrirles una puerta directa a la legislatura, donde cada uno de sus proyectos, ideas o problemas puedan realmente gestarse y tratarse en la Cámara de Diputados para así buscar y darles una solución. Otro eje fundamental, y es algo en lo que trabajé 12 años de mi vida, es en el tema de los asentamientos, la radicación de asentamientos y la regularización dominial de tierras, fundamentalmente. Voy a poner mi mirada en eso, teniendo en cuenta la proliferación que hubo en estos últimos años con muchas familias que ocuparon lugares y que viven carentes de todo.

¿Hay que trabajar para regularizar los asentamientos en Salta?

En estos últimos 12 años los barrios que nosotros dejamos sin escritura hoy continúan en la misma situación, porque no tienen la expropiación de las tierras. Se necesita que desde la Cámara de Diputados se trate una expropiación y desde ahí la Provincia pueda trabajar en la regularización dominial de tierras para que también el municipio pueda acceder. Hoy en día hay muchos barrios en los que no se ha podido trabajar por este problema, porque carecen de todo título de propiedad y el barrio no figura en los registros de Inmueble.

¿Cómo piensa trabajar con la juventud?

Con los jóvenes vengo trabajando desde el 2014 y creo que no tienen oportunidades y un espacio que les brinde esas oportunidades. Creo que hay que generar políticas públicas que den esa posibilidad, que les de una perspectiva de futuro con la que ellos puedan no tan solo terminar los estudios sino continuarlos. Si bien a mi me tocaría el ámbito de capital, es una problemática en general y con la juventud del interior estamos en contacto, hay muchos que no tienen carreras en los lugares que viven y creo que es algo que forma parte de la agenda a futuro del próximo gobierno y que desde la Cámara de Diputados es algo que se tiene que tener muy en cuenta.

Recién dijo que le gustaría llevar sensibilidad social a la Cámara, ¿cómo se logra eso?

Poniendo primero la experiencia de haber trabajado, recorrido los barrios de Salta, creo que tanto a nivel nacional como provincial e inclusive municipal, no existe una planificación, no existe un trabajo social real y verdadero. No hay hoy en día programas que sean efectivos, que causen un impacto social. Se está trabajando con los sectores vulnerables, con la gente que necesita, pero tiene que existir una planificación. Hoy en día se apagan incendios únicamente y no hay soluciones de fondo. Hay políticas públicas que tienen que aplicarse para que muchos programas se puedan trabajar con la gente de los sectores vulnerables. Si es que no estuviera en la Cámara de Diputados, pienso que desde el Gobierno se pueda trabajar a nivel provincial con políticas públicas que causen un impacto en la sociedad y que podamos decir que estamos trabajando de verdad con los sectores vulnerables.

¿Cómo piensa abordar la violencia de género?

Salta tiene uno de los mayores índices en casos de femicidios y violencia de género. Creo que lo mejor que se trató a nivel nacional y que Salta adhirió es la “ley Micaela”. Lo principal que va a tener que hacer el gobierno entrante es poner en vigencia real y que estén capacitados los tres poderes para poder decir que tenemos gente, en el Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial que esté preparada para tratar los casos de violencia género.

¿Hay que trabajar en la contención de la víctima?

Creo que tiene que haber un equipo interdisciplinario para que trabaje con la víctima, pero también se debe trabajar en prevención. Además, esta “ley Micaela” tiene que ser aplicada y extendida a toda la administración pública, a todo aquel que trabaje y tenga contacto con la gente.

¿Está a favor de la reforma de la Constitución provincial?

Totalmente. Creo que uno de los primeros proyectos que Sáenz va a tratar va a será la reforma de la Constitución. Como trabajo con jóvenes siempre hablo de la alternancia política, de la renovación política, creo que es necesaria, que esos ocho años máximo que pueden estar en la intendencia para que haya renovación, que esa alternancia sea verdadera, que no tan solo se hable sino que se practique. Hay una cláusula que me gustaría poder incluir, si es que se trata esta reforma y que estoy segura que se va a tratar. Es el hecho de que ninguna persona que haya sido electa que esté en función en el ámbito legislativo pueda presentarse de nuevo en elección si es que no ha cumplido su mandato.

¿Eso va contra las dobles candidaturas?

Así es. Me parece que atenta contra la alternancia política, que no permite que otras personas puedan presentarse porque siempre son los mismos, porque la ley los ampara para que puedan tener estas dobles candidaturas.