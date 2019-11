Nuevas caras y regresos en la Cámara de Diputados provincial

Con sus 29 años, Omar Exeni, un comerciante del rubro de fiambrerías y lácteos, que viene también desde hace un par de años trabajando fuerte en el desarrollo de las pymes, será una de las caras nuevas que ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. La otra es la joven kinesióloga Noelia Rigo Barea.

Ambos diputados electos por Capital llegan a la Cámara Baja de la mano de la periodista Mónica Juárez, quien también es nueva en política y dio un batacazo en la elección del domingo obteniendo 55.234 votos (18,78%). Son los diputados más votados en Salta.

Eufórico todavía por el triunfo, Exeni admitió que se tenían mucha fe y esperaban ganar porque cuando recorrían los barrios la gente les pedía eso, caras nuevas. "La política vieja ya no va más", dijo.

El joven es primo del actual intendente y ahora diputado electo de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, quien -dice- lo impulsó a "meterse" en la política para renovar los aires. La falta de experiencia no le resulta un obstáculo sino un desafío que está dispuesto a afrontar.

"Soy una persona que trabaja de lunes a lunes, sé lo que necesita la gente, sé lo que es pagar un impuesto, lo que es no dar un microcrédito a todas las pymes, sé lo que es remarla. Sé que me falta la experiencia pero se aprende, la vida está hecha para aprender día a día y estamos dispuestos a enfrentar esto, apostamos a la política nueva y a aprender todos los días cosas nuevas", expresó Exeni.

Sobre sus principales proyectos, dijo que estos se focalizarán en el apoyo a las pymes promoviendo un crédito estatal con tasas razonables y no con intereses del 80 por ciento anual imposibles de pagar. Además, señaló que "hay que sacar los impuestos sobre los impuestos y bajar rentas, estamos pagando un 5 por ciento mensual siendo una de las provincias más pobre del país".

Omar Exeni quiere terminar con esa frase de que hoy en día tener un negocio ya no es negocio y que es más rentable poner la plata en un plazo fijo. "Voy a apoyar a las pymes porque somos el motor del país y voy a trabajar para alentar a los jóvenes a emprender", manifestó.

Zapata vuelve

Carlos Zapata, diputado electo por Salta Somos Todos, volverá a ser legislador por Capital. Su espacio obtuvo 36.610 votos (12.45%).

Dijo que su gestión tendrás tres ejes: la lucha contra la corrupción, la educación y el sector productivo. Al respecto comentó: "Hay que dar todas las facilidades al sector productivo; en cuestiones de control, en la provincia dejar de ser una cuestión figurativa para transformarse en algo efectivo y transparente para que todo ciudadano sepa que está controlada la administración", indicó.

El referente del olmedismo anticipó cómo piensa que va a ser el trabajo con el oficialismo. "Cuando uno está en la Cámara de Diputados no está en el campo de batalla, no está con misiles. Se presentan las distintas iniciativas, habrá proyecto de Gobierno para analizar, uno tiene visión propia y no está supeditado ni disciplinado, yo no considero que la Cámara deba disciplinarse o continuar una especie de alineamiento obsecuente como el que hubo en el Gobierno de Urtubey".

Prosiguió: "La Cámara tiene que ser la expresión de la voluntad de representantes del pueblo, la mayoría regirá los destinos. No creo en la oposición destructiva para nada, yo cuando fui diputado no fui a destruir nada sino a presentar una idea alternativa, eso sí la colaboración se corta en la corrupción. Nosotros estamos para ayudar a los salteños y no a los corruptos".