Tinelli reveló que habló con Alberto Fernández para sumarse a su gobierno

El conductor televisivo Marcelo Tinelli reveló que mantuvo charlas con el presidente electo Alberto Fernández para sumarse al futuro gobierno.

Tinelli, que aseguró que ser presidente de la AFA no está hoy dentro de sus aspiraciones, sostuvo que quiere seguir dedicándose a los que es la política deportiva y a la acción social.

En ese marco, en diálogo con radio Mitre dijo que “hay algo listo que se está gestando de acá a 10 años de lo que le gustaría ser parte”.

Consultado sobre si le gustaría formar parte del próximo gobierno, sostuvo: “Todo lo relacionado al área social, en este observatorio del hambre y la pobreza que se está armando. De hecho ya hemos tenido algunas charlas con el ministro del área y con el presidente electo” Alberto Fernández.

Sobre la situación en Bolivia

En cuanto a la situación de Bolivia con la reciente renuncia del presidente Evo Morales, el conductor expresó: “No quiero hablar de Bolivia y la situación de Sudamérica en general, hay mucha dolor en mucha gente, tengo mi posición tomada pero no la quiero expresar”, manifestó y aclaró: “La intervención militar en cualquier país es lamentable”.

Siguiendo con la temática diferenció porque la situación de estallido social no se dio en nuestro país: “La contención social de parte del gobierno y la oposición fue criteriosa”.

Al finalizar, Tinelli se refirió a las elecciones de diciembre en el club de Boedo, quién sería candidato a vicepresidente primero: “Ojalá la gente de San Lorenzo nos pueda volver a elegir”. Aclarando que no es presidente por cuestión de tiempos laborales y reforzando la idea con: “El Tinelli de la tele le sirve mucho a San Lorenzo”.

Fuente: El Cronista