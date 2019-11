Alumnos salteños, a las Olimpíadas de Historia

María Victoria Pérez tiene 14 años, va a segundo año del colegio Nuestra Señora del Huerto y hoy, a las 10, junto con estudiantes secundarios de todo el país, rinde la Olimpíada de Historia de la República Argentina organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe. También lo harán otros alumnos salteños.

En las últimas horas, María Victoria estudió todo lo que pudo, cuando se anotó en la instancia colegial no se tenía fe, dijo que era para probar y así llegó a la etapa nacional. Hasta hace algunos días estaba algo nerviosa porque además tenía que estudiar para los trimestrales del colegio y como que se le juntó todo.

Es la primera vez que la adolescente participa de un certamen a nivel país y el haber llegado hasta allí ya la hace feliz.

"Sería muy lindo si logro un premio para Salta, pero sino yo ya estoy muy feliz con haber llegado hasta Santa Fe", dijo.

No es la materia favorita de María Victoria pero siempre le resultó interesante. Su papá es profesor de historia por lo que el interés y el gusto vienen por ese lado. "Como él me la explica a la historia hace que me interese más", expresó.

Lo aprovecha especialmente los fines de semanas, cuando su padre llega de Metán donde trabaja. Tienen conversaciones interminables sobre la historia de la humanidad.

Marcela Cardozo es la docente tutora. Es la quinta vez que una alumna suya llega a la instancia nacional. Este año lo hará en la categoría A que trata sobre economía en la sociedad, el capitalismo en el mundo y en la Argentina.

"Es una alegría personal que tengo. En una materia que no es tan amada, lograr que un chico llegue a esta instancia es muy bueno profesionalmente", destacó la profesora.

Remarcó el esfuerzo de María Victoria y de todos los estudiantes salteños que participarán en la olimpíada, porque están estudiando temas de años más avanzados que en el que ellos están. A su alumna esto no le cuesta porque dice que se mentalizó que todos los contenidos son de este año.

María Victoria le contó a El Tribuno que de todo lo que viene estudiando le llamó mucho la atención conocer los modelos económicos de todos los países, cómo funcionan y cómo surgen. "Saber cómo inicia el capitalismo y cómo eso afecta en mi vida y en la vida de todos los argentinos, y que desde ahí surgió todo lo que vivimos hoy básicamente es interesante", añadió.

Sobre su futuro, la estudiante de segundo año admitió que por ahora quiere estudiar todo: "Quiero ser cirujana, arquitecta, estudiar filosofía, un montón de cosas, no me decido, por ahora no sé, voy a dejar que pase el tiempo", dijo.

El examen es escrito, tendrán 3 horas para resolverlo y los resultados se darán a conocer mañana.