Juan Fuentes prepara la "juntada" con su gente

“Ya estamos trabajando para un recital que brindaré el viernes 22 de noviembre, en el Teatro del Huerto (Pueyrredón 175). Será a partir de las 21.30, y seguramente con varios invitados especiales. Será una prueba de fuego para el futuro de mi carrera artística”, aseguró Juan Fuentes, con respecto al espectáculo que ofrecerá en la capital salteña.

“Lo difícil es salirse de la zona de confort, y lo más lindo es animarse a aprender cosas nuevas.

Lo que sí tengo en claro es que aprendí lo que no quiero, y eso es una clara ventaja. Jamás dejaré de disfrutar de la música, de mi lugar, de mis amigos, y de tanta gente que apoya de manera permanente”, afirmó Fuentes en relación a su carrera como solista.

“Estoy fortalecido porque me llamaron de varios lugares para contar con mi propuesta. Eso me alienta y me motiva a apostar con mayor fuerza. También me tentaron para incursionar en otro género, pero mi corazón late con mayor fuerza cuando canto folclore, es lo que amo y defiendo sobre todas las cosas”, aseveró el cantor salteño.