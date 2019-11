Cruces entre el Gobierno y Alberto Fernández por las naftas y los protocolos de seguridad

A 25 días de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación, se intensifican los cruces con el Gobierno nacional por distintos temas, como el aumento del precio de los combustbles y los protocolos implementados por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

El último aumento en los combustibles generó un nuevo desencuentro entre el Gobierno de Mauricio Macri y el presidente electo, Alberto Fernández, quien rechazó haber acordado el incremento, como lo refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud. Patricia Bullrich: "El aumento del combustible fue acordado con Alberto Fernández" | Perfil https://t.co/DwNxSFMW8E — Alberto Fernández (@alferdez) November 15, 2019

"Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud", aseguró, tajante, el mandatario electo, en su cuenta de Twitter.

En medio de la transición política, Fernández salió al cruce de los dichos de la ministra de Seguridad, quien había afirmado que "el aumento del combustible fue acordado" con quien asumirá el próximo 10 de diciembre.

Tras la finalización del congelamiento de precios, las petroleras decidieron este jueves un ajuste del 5% en las naftas y el gasoil.

Según Bullrich, el incremento fue "un tema acordado" entre el Gobierno de Macri y equipos técnicos que están trabajando junto con el futuro mandatario, en declaraciones realizadas el jueves tras una reunión de Gabinete.

Este viernes, ratificó sus dichos y sostuvo que "hay muchas declaraciones de Alberto Fernández diciendo que no estaba de acuerdo con el congelamiento, que generaba una situación de parate en Vaca Muerta. Esas son conversaciones que se dieron. Que después no las reconozcan será cuestión de ellos".

No obstante, la funcionaria saliente reconoció que no estuvo "en las conversaciones" en las que técnicos de Fernández habrían dado el visto bueno a las subas.

El congelamiento de combustibles dispuesto temporalmente por el Gobierno finalizó este jueves y rápidamente llegaron los aumentos, que rondaron entre el 4 y el 6 por ciento y la posibilidad es que en diciembre vuelvan a subir.

Para el presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Vicente Impieri, "los análisis técnicos de las petroleras" indican que "los valores reales deberían estar en 17 y 18 por ciento" por encima de los actuales.

Los protocolos de Bullrich

Los mismos actores también se cruzaron por la política de seguridad implementada durante el Gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Alberto Fernández, consideró hoy que "no sirvieron para mucho" los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad del Gobierno saliente y la ministra Patricia Bullrich afirmó que hubo una baja en los homicidios, tras advertir que si los derogan "les puede salir el tiro por la culata".

El presidente electo mantendrá el Ministerio de Seguridad, pero dará marcha atrás con las normas internas que permiten a las fuerzas de seguridad utilizar sus armas durante los francos y exigir el DNI en las estaciones de trenes y subte

En medio de una versión sobre un posible decreto de Fernández para derogar esos protocolos, el presidente electo fue consultado sobre el tema y, si bien no confirmó esa presunta intención, sostuvo que "esos protocolos no sirvieron para mucho".

"Le pediría a la ministra Bullrich que reflexione", sostuvo Fernández, al tiempo que evaluó que "cambiar un protocolo que legítima que un policía dispare por la espalda cuando alguien se está escapando, no habla bien del Estado que lo permite".

En declaraciones a radio El Destape, consideró que "ese protocolo sirvió solamente para que los policías pudieran aducir una causa de justificación que se llama cumplimiento de un deber" y que "ahora, cuando un policía dispara por la espalda, va con esa norma y dice que está cumpliendo su deber".

"Tanto hablan de impunidad, pero la impunidad es para todos, también para los agentes del orden que se abusan", agregó.

Bullrich le respondió a través de Twitter y, junto a un gráfico de estadísticas, señaló: "Los protocolos sirvieron para darle certeza a las fuerzas federales, más y mejor seguridad a los ciudadanos. Ejemplo irrefutable: logramos la tasa de homicidios más baja de los últimos 20 años".