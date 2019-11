Central Norte mereció más que la derrota 0-1 ante Sportivo Belgrano de San Francisco; sin embargo esta vez no tuvo ideas para vulnerar a un rival inteligente. Perdió la chance de quedar puntero.

Al cuervo no le salió ni el tiro final y perdió su invicto en el Gigante

Como con el tinte de tragedia y melodrama que pinta el tango, “ni el tiro del final” le salió a un Central Norte que esta vez no tuvo la lucidez, el aplomo, la fineza y la inteligencia de otros partidos, como para vencer a un Sportivo Belgrano de San Francisco que llegaba cacheteado a Salta, y con un oportuno cambio de timón (el regreso de Carlos Mazzola a la dirección técnica) para enderezar un rumbo esquivo y ser más inteligente, práctico y eficaz que el equipo salteño.

Y así cayó por 1 a 0 el equipo de Ezequiel Medrán en un Gigante del Norte nutrido de cuervos (derrota que lo privó de la posibilidad de alcanzar, aunque más no sea transitoriamente, el primer lugar de la tabla de posiciones por primera vez), porque pagó caro sus vacilaciones en la última línea (sobre todo por un desconocido Federico Rodríguez que tuvo yerros a los que no acostumbraba), pero fundamentalmente porque no tuvo la claridad, la templanza y las ideas para sortear la adversidad y para vulnerar a Leonardo Martina, la figura, que con sus providenciales tapadas también tuvo una alta cuota de responsabilidad en la derrota azabache.

Central arrancó como para llevarse puesto al duro equipo del sur cordobés, que llegó a Salta dispuesto a no dejarse “aporrerar” otra vez fuera de San Francisco, con un nuevo técnico y con una apuesta arriesgada que terminó siendo la carta ganadora: el flamante técnico le sacó la titularidad al arquero Fernando Vijande y mandó a la cancha a Martina, la gran figura, que dejó al cuervo con las manos vacías.

A los 9’ Fabricio Reyes ensayó un cambio de frente perfecto y Ronaldo Martínez recibió pegándole de volea desde afuera: el balón se fue apenas desviado y ésto parecía ser el presagio de una noche próspera para Central. Y más aún cuando a los 14’, tras un gran gesto técnico de la Perla, esta vez el paraguayo no llegó a conectar el centro de Piergiacomi. O cuando a los 22’, la tremenda tapada de Martina ante un bombazo de Arriola hacían presumir que el gol de Central estaba al caer.

Pero a los 24’ llegó el aviso de un Sportivo Belgrano que “no traicionó”: una rápida contra tras un yerro del Bocha Rodríguez en la salida terminó con una formidable maniobra de De Souza (se hizo un festín con Joel Jiménez todo el partido), quien cedió para Belucci y éste remató apenas desviado.

Dos minutos más tarde, la visita volvió a animarse y llegó el baldazo de agua fría para todo Central Norte: tras un corner perfectamente ejecutado con Francia, Mario Orué se llevó puesto el balón que Fernando Moreyra apenas logró desviar casi en la línea para poner arriba a Sportivo Belgrano.

A partir de allí, nada fue lo mismo. El gol fue un sopapo que descolocó y desconcertó al local, y que paralelamente agrandó a la visita, que cerró los espacios, hizo su juego y esperó de contra capitalizando la desesperación de un Central que hasta el final del partido se convirtió en un equipo largo, previsible, sin ideas y extremadamente apurado en cada resolución. Así, ni con más de medio equipo volcado a la ofensiva pudo encontrar los caminos para llegar al menos al empate (tras los ingresos de Ríos, Rivas y Gaggi) pese a contar con variadas chances y a terminar mereciendo con creces arañar cuanto menos un punto, por la multiplicidad de ocasiones, muchas de ellas contenidas por la muralla Martina.



la síntesis

C. NORTE 0 SP. BELGRANO 1

M. Pegini (5) L. MARTINA (8)

G. Cosaro (6) J. Gallardo (5)

F. Rodríguez (5) M. Orué (6)

P. Krupoviesa (5) F. Moreyra (6)

J. Jiménez (4) M. Barbero (6)

F. Piergiacomi (5) J. Capurro (5)

O. Young (5) A. Aguirre (5)

N. Issa (6) W. De Souza (7)

C. Arriola (6) J.P. Francia (6)

R. Martínez (5) C. Belucci (6)

F. Reyes (6) M. Argüello (5)

DT: E. Medrán DT: C. Mazzola

Gol: PT: 26’ Fernando Moreyra (SB).

Cambios: ST: Inicio: Gonzalo Ríos (6) por Piergiacomi (CN), 10’ Juan Rivas (5) por Issa (CN), 24 Leonardo López por De Souza (SB), 25’ Enzo Gaggi por Jiménez (CN), 28’ Fernando Catube por Capurro (SB), 35’ Sebastián Balmaceda por Argüello (SB).

Jornada: 12º fecha - Zona 1

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Nahuel Viñas (4)