El Gobierno reconoce que la transición con Alberto Fernández está congelada

Nada por ahora". Así fue la respuesta, lacónica y breve, del presidente Mauricio Macri cuando los periodistas acreditados en Casa Rosada le preguntaron por la marcha de la transición entre su administración y el gobierno que comenzará a gestionar el 10 de diciembre.

Un rato después, luego de la reunión de gabinete, dos ministros del Gobierno reconocieron que el proceso de traspaso está virtualmente congelado, y que no hay contactos oficiales entre ambas administraciones, cuando faltan tres semanas para la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente.

"La transición se da si hay posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias, si no, no hay transición (.) y bueno, si no se da dejaremos los papeles arriba de la mesa", dijo el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió como "ejemplar" el inicio de la transición, en el que incluyó "el muy buen discurso de Macri en el día de la derrota electoral" y el diálogo que Fernández y Macri tuvieron al día siguiente de las elecciones que determinaron el triunfo del Frente de Todos. Aunque reconoció que "hasta el día de hoy", y a pesar de "charlas informales", no se han identificado los "personas que van a llevar adelante esta transición" del kirchnerismo para esa tarea.

Aguad dijo que "lo normal" es que "el Gobierno que se va le transmita al que viene lo que queda pendiente y lo que se hizo más allá de que haya un cambio de rumbo". Sostuvo además que por "alguna razón que se desconoce" la transición no continuó.

Lejos de los micrófonos, ministros y secretarios creen que no prosperaría la transición y tienen desconfianza de los gestos de colaboración del kirchnerismo con el gobierno saliente.

El propio Fernández dejó trascender, en los últimos días, que cree que no será "necesaria" la transición, ya que -sostienen a su lado- la mayoría de la documentación está disponible vía web, por lo que el rol de los cuatro negociadores que designara en su momento (Eduardo de Pedro, Vilma Ibarra, Gustavo Béliz y Santiago Cafiero) quedó virtualmente desdibujado.