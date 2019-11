Un accidente doméstico segó la vida de dos niños frente al Cofruthos

Un accidente doméstico completamente evitable se cobró la vida de dos niños pequeños y causó graves lesiones en otros dos, quienes salvaron sus vidas porque al estallar el foco ígneo pudieron escapar del fuego y el humo, que en pocos segundos o minutos devoraron el interior de un dormitorio donde pernoctaban los cuatro menores.

Sus padres se hallaban a unos 25 metros del lugar, sobre la vereda de la avenida Ragone, donde se hallaban trabajando junto a un grupo de vendedores minoristas que alquilan los espacios del frente de la propiedad.

El incendio se produjo a las 22 aproximadamente, y según el padre de los cuatro niños fue el mayor de ellos que salió llorando a advertir lo que estaba sucediendo en el interior de la vivienda.

A partir de allí todo fue desesperación. Los esfuerzos de los feriantes, de los padres y de los bomberos no pudieron evitar la tragedia para la familia.

Alfredo, padre de los niños, dijo que fueron solo un par de minutos. "Todo fue un tumulto desesperante. No pudimos llegar a tiempo. Cuando vi el humo en la pieza y el fuego me di cuenta de la tragedia de mis hijos, los más pequeños, los que no podían caminar. Una bebé de meses y un chico de apenas dos años no pudieron escapar. El fuego, el humo y el calor los abrazó y cuando los rescatamos aún nos faltaba el niño de cinco, que en la desesperación se había escondido detrás de una puerta". relató el desconsolado padre.

Se estima que el fuego se produjo cerca de las 22 frente a la playa del mercado Cofruthos, sobre avenida Ragone al 700.

El incendio rápidamente se propagó por el fondo de una vivienda, donde se encontraban los dormitorios de la familia. Personal policial y cuatro ambulancias del Samec se trasladaron al lugar, asistiendo primeramente a tres de los cuatro menores, que fueron trasladados al hospital Materno Infantil con quemaduras, dos de ellos fallecieron en la madrugada de ayer.

La niña de solo 8 meses presentaba quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo y el niño de 2 años en el 80% del cuerpo, lo que hizo imposible salvarles la vida.

Los otros dos hermanitos se encuentran en terapia. Se trata de una nena 4 años y un varón de 5 años, quienes presentan "síndrome inhalatorio".

Por esa razón ambos fueron conectados a un respirador artificial.

Los sobrevivientes presentan quemaduras que van del 10 al 15% de sus cuerpos, pero para ellos la esperanza de vida continúa intacta.

Profesionales del hospital graficaron que esperan una evolución favorable para las próximas horas, ya que el cuadro es complejo pero están en vías de recuperación, con tecnología y medicaciones adecuadas para la gravedad de los pequeños pacientes.

En tanto, trascendió que tras la llegada de los Bomberos, las ambulancias y el personal policial de rescate, los padres de los niños accidentalmente quemados debieron ser asistidos al entrar en una crisis nerviosa .

El estado de shock de los papás fue asistido por un equipo interdisciplinario, dada la gravedad del suceso que lo provocó.

Tras sofocar las llamas y consumado el rescate de los cuatro niños, dos de los cuales fallecieron posteriormente, personal de Bomberos realizó las tareas de rigor para esclarecer las causas del grave siniestro.

Consultada una fuente de seguridad, la misma adelantó que todos los caminos conducen a un accidente doméstico evitable. "La tragedia, dijo, la desencadenó aparentemente una mala conexión eléctrica y una sobrecarga sobre un tomacorriente", deslizó.

Familia destruida

Ayer en la tarde el padre de los niños fallecidos y de los dos sobrevivientes dijo a El Tribuno que más allá de la tragedia, los medios y el periodismo no deben olvidar que se trató de un accidente.

Aunque fuere evitable no da lugar para hacer especulaciones de lugar ni tiempo.

Alfredo P. aseguró que esos comentarios escuchados en un canal televisivo son malintencionados y le hacen mal a su familia, ya enlutada por la tragedia.

Al ser consultado sobre el siniestro, explicó que el trágico final comenzó en una sobrecarga sobre una zapatilla eléctrica.

Lamentablemente el fuego eléctrico hizo que los elementos combustibles de la pieza tomaran rápidamente calor y las llamas se extendieron sin control.

Entramos a la carrera para rescatar a los niños pero todo era un infierno de humo y fuego. Nunca los abandonamos, salimos a la vereda a trabajar”, dijo apesadumbrado.