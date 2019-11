Eduardo Feinmann, contra el Frente de Todos: “Los chorros, violadores y asesinos, saben a quien votar”

Luego de que el domingo se conociera la victoria de Alberto Fernández y de gran parte de los candidatos del Frente de Todos, hace algunos días comenzó el escrutinio definitivo. El mismo, concluyó recientemente y evidenció un detalle que el periodista, Eduardo Feinmann, utilizó para criticar a la oposición.

“Los chorros, violadores y asesinos saben a quién votar” escribió el conductor a través de Twitter. En la publicación citaba a una nota del sitio de noticias Infobae en la que informa el dato revelado por la Justicia Electoral: en las cárceles arrasó el principal partido opositor.

Según revela el informe, Alberto Fernández y Cristina Kirchner consiguieron el 86,87% de los votos. Por otro lado, la fórmula integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto rescató apenas el 7,72% de los sufragios.

El reportero también se refirió en su programa de radio a la reciente lista de “macristas trolls” que surgió a través de las redes sociales.

En la última semana, Eduardo Feinmann protagonizó otro suceso vinculado a las elecciones. Se cruzó con Miguel Ángel Pichetto al aire y lo increpó durante una entrevista. Todo sucedió cuando, durante el diálogo para radio La Red, el periodista le recriminó que impidiera la detención de Cristina Kirchner.

“Miguel Ángel nunca le voy a perdonar que no haya abierto la puerta para que vaya presa. Por su culpa no está presa, no se lo voy a perdonar nunca”, sentenció Feinmann. Tras la acusación, Pichetto, se defendió: “No se puede meter preso a alguien por la etapa de instrucción, tiene que haber condena. Es importante que la Justicia actúe con más prontitud”.

FUENTE: RADIO MITRE