El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, dijo que se retira "de la vida pública" tras el escándalo Epstein

La reina Isabel II ha dado permiso para que su segundo hijo, el príncipe Andrés, "retroceda de las funciones públicas en el futuro previsible" en medio de las críticas sobre su relación con el difunto multimillonario estadounidense, acusado de tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein, ha declarado el mismo príncipe en un comunicado.

El comunicado

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/LfMFwMyhcb